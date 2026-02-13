गटात नेते जास्त पण मताधिक्य सर्वात कमी
लोगो ः उपळे दुमाला जि. प. गट
कार्यकर्त्यांमधून उमेदवारी;
भारती दराडेंनी राखला गड
उमेश पवार ः सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर, ता. १३ : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक लागल्यानंतर उपळे दुमाला हा गट नागरिकांच्या महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाला होता. जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य मदन दराडे, भातंबरेचे भाजपचे नेते प्रमोद वाघमोडे यांच्यासह अनेक जण या गटात इच्छुक होते. परंतु, या गटातील गौडगाव, उपळे दुमाला, जामगाव तसेच इतर गावातील आपल्याच कार्यकर्त्यांमधून कानोसा घेत त्यांनी योग्य उमेदवारास उमेदवारी दिल्याचे निकालावरून सिद्ध होते.
उपळे दुमाला गटात पहिल्यापासूनच राजेंद्र राऊत यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. माजी सभापती लक्ष्मण संकपाळ, माजी उपसभापती केशव घोगरे, माजी उपसभापती मंजुळा वाघमोडे, जि. प. चे माजी सदस्य व भाजपचे तालुकाध्यक्ष मदन दराडे, बाजार समिती सदस्य सचिन बुरगुटे हे याच गटात राहतात. त्यामुळेच विरोधकांना या ठिकाणी मोठे स्थानच नसल्याचे स्पष्ट होते.
पण, तरीही बार्शी तालुक्यातील इतर सर्व गटात ९ हजार ५०० ते साडे दहा हजार मताच्या फरकाने भाजपचे उमेदवार निवडून आले आहेत. परंतु, उपळे दुमाला या गटात येथील उमेदवार तुलनेने कमी फरकाने म्हणजे साडेसात हजार मताच्या फरकाने विजय झाला आहे. त्यामुळे या गटातील सर्वच नेते कार्यकर्ते व दिग्गजांनी विचारमंथन, चिंतन करणे गरजेचे आहे.
उपळे दुमाला गटातील गौडगाव, भालगाव, भातंबरे, जामगाव, झरेगाव, रुई, संगमनेर, झाडी, बोरगाव, मिर्झनपूर, कापशी, सावरगाव, चिखर्डे, येळंब, नारी या जवळजवळ सर्वच भागातून भारती दराडे या जिल्हा परिषदेच्या उमेदवारांसह पंचायतीच्या दोन्हीही सदस्यांना मोठी आघाडी मिळाली. निवडणुकीच्या सर्व यंत्रणेत राऊत यांच्यासह माजी सभापती रणवीर राऊत यांचा देखील मोठा वाटा असल्याचे दिसले.
चौकट
आमदार सोपलांच्या येळंब गावात राऊतांना आघाडी
उपळे दुमाला गट आणि गणातील आमदार दिलीप सोपल यांच्या येळंब या गावातून देखील भाजपच्या उमेदवाराला तब्बल १३० मताची आघाडी मिळाल्यामुळे राऊत यांची मते जुळवण्याची खेळी यशस्वी मानली जात आहे. विरोधकांच्या गावातही राजेंद्र राऊत यांना मानणारा वर्ग तयार होताना दिसत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.