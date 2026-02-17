भिगवणमधून तरुणाची दोघांकडून अपहरण
भिगवण, ता. १७ : इंदापूर व दौंड तालुक्याच्या सीमेवर भिगवण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी चारच्या सुमारास एकवीस वर्षीय तरुणीचे पिडीत तरुणी, तिचा भाऊ व मुलीच्या आईच्या डोळ्यामध्ये मिरची पुड टाकून दोन तरुणांनी अपहरण केले.
याप्रकरणी येथील भिगवण पोलिस ठाण्यामध्ये दौंड तालुक्यातील जहीर हारुण शेख व आयान हारुण शेख यांच्याविरूद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक गणेश बिरादार यांनी माहिती दिली की, एकवीस वर्षीय तरुणी, तिचा भाऊ व आईसोबत दुचाकीवरून घराकडे जात असताना मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी चारच्या सुमारास भिगवण शासकीय विश्रामगृहाच्या बाजूला दोन तरुणांनी त्यांची दुचाकी अडवून एकवीस वर्षीय तरुणी, तिची आई व भावाच्या डोळ्यामध्ये मिरची पुड टाकून तरुणीचे जबरदस्तीने अपहरण केले. अपहरणाच्या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली व तपासाच्या सूचना दिल्या.
अपहरणाची घटना समोर आल्याबरोबर पोलिस प्रशासनाच्या वतीने तातडीने घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला असून, पुणे व परिसरामध्ये नाकाबंदी करण्यात आली आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना केली आहेत. आरोपीस तातडीने पकडण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न आहे.
दरम्यान, भिगवण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये भरदिवसा एकवीस वर्षीय तरुणीचे अपहरण झाल्याची माहिती मिळताच एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे भिगवण पोलिस ठाणे, भिगवण बस स्थानक परिसरामध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. तणावाची स्थिती लक्षात घेऊन येथील भिगवण पोलिस ठाण्याचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांनी पोलिस बंदोबस्तात वाढ केली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.