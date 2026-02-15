भीमाशंकरला परंपरेनुसार शासकीय पूजा
भीमाशंकर ता. १५ : भीमाशंकर येथे महाशिवरात्री परंपरेनुसार मध्यरात्री १२ वाजता
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत शासकीय पूजाविधी करून साजरी करण्यात आली. याप्रसंगी देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी, गुरव, पुजारी, ब्रह्मवृंद यांच्याकडून जलाभिषेक घालण्यात आला. यावर्षी पहिल्यांदाच यात्रेला खंड पडला असून भक्तांविना महाशिवरात्री साजरी होत आहे.
बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी भीमाशंकर हे सहावे ज्योतिर्लिंग आहे. त्यामुळे राज्यभरातून शिवभक्त याठिकाणी दर्शनासाठी येतात. दरवर्षी येथे महाशिवरात्रीनिमित्त विशेष पूजा, अभिषेक आणि भक्तीमय वातावरण पहायला मिळते. परंतु यंदा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या सर्वांगीण विकासाचे काम वेगात सुरू आहे. भाविकांसाठी सुरक्षित, सुयोग्य आणि सुसज्ज सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध पायाभूत कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या कामादरम्यान मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मंदिर शिवभक्तांना दर्शनासाठी बंद आहे. तरी भाविकांनी देवस्थान ट्रस्ट व प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन भीमाशंकर देवस्थान ट्रस्टने केले आहे.