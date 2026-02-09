भोरमध्ये भाजप-राष्ट्रवादी समसमान
भोर, ता. ९ : भोरमधून जिल्हा परिषदेसाठी राष्ट्रवादी आणि भाजपचे प्रत्येकी दोन उमेदवार विजयी झाले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी आणि भाजपचे संख्याबळ फिप्टी-फिप्टी झाले आहे.
येथील सरदार कान्होजी जेधे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये सोमवारी (ता.९) जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या शनिवारी (ता.७) झालेल्या मतदानाची मतमोजणी करण्यात आली. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या वेळू-नसरापूर गटातून भाजपाचे पोपट सुके आणि उत्रौली-कारी गटातून भाजपाच्या स्वरूपा थोपटे विजयी झाल्या तर भोंगवली-कामथडी गटातून राष्ट्रवादीचे विक्रम खुटवड आणि भोलावडे-शिंद गटातून राष्ट्रवादीचे प्रवीण जगदाळे विजयी झाले. विजयानंतर भाजप आणि राष्ट्रवादीचे आपापल्या कार्यक्षेत्रात फटाक्यांची आतिषबाजी करून वाद्यांच्या गजरात मिरवणूका काढल्या.
वेळू-नसरापूर गटात भाजपाचे पोपट सुके यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे अनिकेत शिंदे यांचा ७१६ मतांनी पराभव केला. भोंगवली-कामथडी गटात राष्ट्रवादीचे विक्रम खुटवड यांनी अपक्ष चंद्रकांत बाठे यांचा १ हजार ७९४ मतांनी पराभव केला. भोलावडे-शिंद गटात राष्ट्रवादीचे प्रवीण जगदाळे यांनी भाजपाचे विठ्ठल आवाळे यांचा ५९६ मतांनी पराभव केला. उत्रौली-कारी गटात भाजपच्या स्वरूपा थोपटे यांनी राष्ट्रवादीचे रणजित शिवतरे यांचा ५ हजार ६४४ एवढ्या विक्रमी मतांनी पराभव केला. स्वरूपा थोपटे यांना १८ हजार ९६७ मते मिळाली तर रणजित शिवतरे यांना १३ हजार ३२३ मते मिळाली.
पत्नीने घेतला पतीच्या पराभवाचा बदला
जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राष्ट्रवादीचे रणजित शिवतरे यांनी २००७मध्ये माजी आमदार संग्राम थोपटे यांचा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सुमारे २ हजार ८०० मतांनी पराभव केला होता. त्यानंतर आता २०२६ मध्ये संग्राम थोपटे यांच्या पत्नी स्वरूपा थोपटे यांनी रणजित शिवतरे यांचा तब्बल ५ हजार ६४४ मतांनी पराभव केला. अखेर पत्नीच्या पतीच्या पराभवाचा बदला घेतला असल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.