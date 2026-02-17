भुईंज पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई; ६.२८ लाखांचे सोन्याचे दागिने जप्त
भुईंज पोलिसांकडून चोरटा जेरबंद
सोन्या-चांदीचे सहा लाख २८ हजारांचे दागिने हस्तगत
भुईंज, ता. १७ : चांदक (ता. वाई) येथील संकपाळ आळी परिसरात उभ्या असलेल्या मोटारीतून सहा लाख २८ हजार २०० रुपये किमतीचे सोन्या- चांदीचे दागिने चोरून नेणाऱ्यास भुईंज पोलिसांनी जेरबंद केले. यामध्ये चोरीस गेलेले सर्व दागिने हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, शुक्रवारी (ता. १३) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास मोटारीत ठेवलेल्या पर्समधील सुमारे सहा लाख २८ हजार रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले. याबाबतची फिर्याद भुईंज पोलिस ठाण्यात दाखल केली होती. त्यानुसार अज्ञात संशयिताविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.
पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर व वाईचे पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भुईंज पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे यांनी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेला तपासाच्या सूचना दिल्या होत्या.
पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिसरातील नागरिकांची चौकशी केली असता, मोटार उभी असलेल्या ठिकाणी काही मजूर बांधकामाचे काम करीत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार संबंधित कामगारांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत अमोल भगवान दरेकर (वय ४०, रा. चांदक, ता. वाई) याने गुन्ह्याची कबुली दिली.
दरेकर याने चोरी केलेले दागिने चांदककडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील स्मशानभूमीजवळील पाणवठ्याशेजारी झाडाझुडपांत एका मोठ्या दगडाखाली लपवून ठेवल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तेथून मंगळसूत्र, चार सोन्याच्या अंगठ्या, डोरले जोड, अष्टपैलू आकाराचे ११ सोन्याचे मणी, चांदीचे हातातील ब्रेसलेट व चोरीस गेलेली पर्स असा साडेपाच तोळे वजनाचा एकूण सहा लाख २८ हजार २०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला.
कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक पतंग पाटील, सूरज शिंदे, तसेच पोलिस हवालदार नितीन जाधव, आप्पा कोलवडकर, सोमनाथ बल्लाळ, सागर मोहिते व किरण निंबाळकर यांनी सहभाग घेतला.
----------------------------
02375
भुईंज : अटक केलेल्या संशयितासमवेत पृथ्वीराज ताटे व पोलिस कर्मचारी.
-----------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.