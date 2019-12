बीआरटीच्या वर्गीकरणाचे प्रस्ताव गुंडाळावे लागणार

पुणे : "बीआरटी' मार्गाच्या देखभालीचे सुमारे 14 कोटी रुपये फुटकळ कामांसाठी फिरविण्याचे प्रस्ताव सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मांडले. परंतु, हे प्रस्ताव मार्गी लावल्यास टिकेचे धनी ठरण्याच्या शक्‍यतेने नव्या पैशाचेही वर्गीकरण न करण्याचा पवित्रा सत्ताधारी भाजपने सोमवारी घेतला. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीआधीच वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मागे घेण्याची वेळ नगरसेवकांवर येणार आहे. शहरात पुणे-सातारा रस्त्यासह पुणे सोलापूर रस्त्यावरील "बीआरटी' मार्गाच्या डागडुजीसाठी ठराविक निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. ही योजना फसल्याची ओरड होताच ती पुन्हा कशीबशी का होईना पण सेवेत आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यातून नव्या वर्षात या मार्गातून बस धावण्याची आशा प्रशासनाने दाखविली आहे. पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील "बीआरटी'चे काम हाती घेण्याची वेळ आली असताना अर्धा डझन नगरसेवकांनी या कामाचा निधी मिळविण्याचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवले. विशेष म्हणजे, एका नगरसेवकाने किमान 1 ते पाच कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यामुळे नगरसेवकच बीआरटीच्या मार्गात अडथळा ठरत असल्याची स्थिती आहे. या अनुषंगाने वर्गीकरणाच्या सर्वच प्रस्तावांवर भाजपच्या नगरसेवकांच्या बैठकीत चर्चा झाली. प्रकल्पातून वर्गीकरणे होणार नाहीत, अशी भूमिका महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि सभागृहनेते धीरज घाटे यांनी घेतली. प्रकल्प मार्गी लावायचे असल्याने त्यातून निधी देता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर नाराज नगरसेवकांनी हा निर्णय मान्य केला. ज्या प्रकल्पांसाठी निधी आहे, तो त्यासाठीच वापरण्यात येणार असून, प्रभागांतील कामांसाठी वळविण्यात येणार नाही. त्याबाबत नगरसेवकांशी चर्चा केली आहे. वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर होणार नाहीत.

धीरज घाटे, सभागृह नेता, महापालिका

