लोकप्रियता मिळवण्यासाठी न्यायप्रणालीचा आधार सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत किशोर यांना फटकारले
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ६ ः बिहारमध्ये फेरनिवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशा विनंतीच्या याचिकेची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जनसुराज पक्षाला किती मते मिळाली आहेत? अशी विचारणा करत जनतेने नाकारले असताना तुम्ही आता लोकप्रियता मिळवण्यासाठी न्यायप्रणालीचा आधार घेत आहात, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली.
आचारसंहिता लागू असताना तत्कालीन राज्य सरकारने महिलांच्या बँक खात्यात दहा हजार रुपये वर्ग केले होते. त्यामुळे निवडणूक प्रभावित झाली असून हे घटनेतील विविध कलमांसह लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे सांगत जनसुराज पक्षाने याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जावे, असे म्हणणे जनसुराज पक्षाच्या वकिलांनी मांडल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी त्याला परवानगी दिली.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०० च्या कोणत्या उपकलमानुसार संपूर्ण निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते?, असा सवाल न्या. जॉयमल्या बागची यांनी याचिकाकर्त्याला विचारला. गेल्या वर्षी झालेली निवडणूक रद्द करत नव्याने निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशी भूमिका रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने घेतली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.