राज्यसभा निवडणुकांसाठी भाजपचे केंद्रीय निरीक्षक नियुक्त मंत्री बावनकुळेंना ओडिशाची जबाबदारी
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ९ : आगामी राज्यसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने विविध राज्यांसाठी केंद्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती जाहीर केली आहे. यात महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ओडिशा राज्यासाठी केंद्रीय निरीक्षकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या जागांची निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. तर बिहार, हरियाना आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये निवडणूक होत आहे. पक्षाच्या राज्यसभा निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.
बिहार राज्यासाठी छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा आणि केंद्र सरकारचे राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी आणि पक्षाच्या संघटनात्मक समन्वयासाठी हे दोन्ही नेते काम पाहणार आहेत. हरियाणा राज्यासाठी गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी यांना निरीक्षक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. केंद्रीय निरीक्षकांच्या माध्यमातून उमेदवार निवड, मतदान व्यवस्थापन तसेच आमदारांशी संपर्क यासारख्या बाबींवर लक्ष ठेवले जाणार असल्याचे पक्ष सूत्रांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.