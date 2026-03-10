तारळे भाजप निवडी

भाजप जिल्हा कार्यकारिणीत
तारळे गटातील दोघांची वर्णी
उपाध्यक्षपदी नितीन जाधव; अभिजित जाधव चिटणीस
तारळे, ता. १० : भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी नुकत्याच जिल्ह्यातील कार्यकारिणीच्या निवडी जाहीर केल्या. यात जिल्हा उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, चिटणीस आदी निवडी जाहीर झाल्या. त्यात तालुकानिहाय कार्यकर्त्यांना पदे देत समतोल साधल्याचे दिसून येत आहे. तारळे गटातील दोघांची जिल्हा कार्यकारिणीत वर्णी लागली आहे. भाजप जिल्हा उपाध्यक्षपदी नितीन जाधव, तर चिटणीसपदी अभिजित जाधव यांची निवड झाली.
त्यांच्या निवडीने कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. यानिमित्ताने त्यांना भाजपचे संघटनात्मक बळ मिळणार आहे. माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर, जिल्हा बँकेचे संचालक सत्यजितसिंह पाटणकर, भाजपचे नूतन सरचिटणीस याज्ञसेन पाटणकर, राजाभाऊ शेलार, शशिकांत पाटील, बाळासाहेब राजेमहाडिक, हणमंतराव खबाले पाटील, बंडा पाटील, महेंद्र मगर, नवनाथ जाधव, दत्तात्रय पाटील, तानाजी जाधव सर, सुभाष पवार, इंद्रजित पाटील, सागर माळी, तौफिक डंगरे आदींनी त्यांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या.
B01268,
अभिजित जाधव
B01269
गोपाल जाधव
......................................
