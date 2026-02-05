ढेबेवाडी भाजपा उमेदवार प्रचारार्थ सभा
दहशतीचे दिवस संपले, आता जशास तसे प्रत्युत्तर
सत्यजितसिंह पाटणकर; मालदनला भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ सभा
ढेबेवाडी, ता. ५ : कुणाचीही दहशत जुमानू नका, तो जमाना आता राहिलेला नाही. ठोशास ठोसा द्यायला शिका. लोकशाही जिवंत आहे. तिच्या जोरावरच विकासाची गंगा भाजपच्या माध्यमातून गावागावात आणि वाड्यावस्त्यांवर आपणास पोहोचवायची आहे, असे प्रतिपादन सत्यजितसिंह पाटणकर यांनी केले.
मालदन (ता. पाटण) येथे मंद्रुळकोळे जिल्हा परिषद गटातील भाजपच्या उमेदवार डॉ. प्राची पाटील, पंचायत समिती गणातील उमेदवार नितीन पाटील, आकांक्षा खेडेकर यांच्या प्रचारार्थ आयोजित सांगता सभेत ते बोलत होते. यावेळी उमेदवारांसह माजी कृषी सभापती हिंदुराव पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील, माजी सभापती मधुकर पाटील, अभिजित पाटील, माजी उपसभापती प्रतापराव देसाई, माजी जिल्हा परिषद सदस्य मंदाकिनी पाटील, सरपंच गीतांजली काळे आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
श्री. पाटणकर म्हणाले, ‘‘मालदन गावाने राजकारणात आमची सतत पाठराखण केली. या निवडणुकीतही भाजपच्या विजयात त्यांनी सिंहाचा वाटा उचलावा. तालुक्याच्या विकासाची विस्कटलेली घडी आपणास दुरुस्त करायची आहे. मतभेद असतील तर ते विकासासाठी दूर ठेवा. एका नवीन इनिंगला सुरुवात केली आहे. आम्ही विचारपूर्वक तुमच्यातलेच, विकासाची तळमळ असलेले आणि हाक मारली की धावत येणारे उमेदवार दिले आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी भाजपमध्ये गेल्यापासून भाजपच्या माध्यमातून कोट्यवधीचा विकासनिधी खेचून आणला, हा फक्त ट्रेलर आहे. विरोधकांनी काही केलेले नाही ते फक्त माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी केलेल्या रस्त्यांवर डांबर टाकत आहेत आणि तेही पहिल्या पावसातच धुवून जात आहे.’’
रमेश पाटील म्हणाले, ‘‘खासदार उदयनराजे भोसले, जिल्हा परिषद व नियोजन समितीच्या माध्यमातून विभागात साडेसात कोटींची विकासकामे केली आहेत. माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर, सत्यजितसिंह पाटणकर यांचे आशीर्वाद कायम माझ्या पाठीशी राहिले आहेत. डॉ. प्राची पाटील यांचे १२ वर्षांतील काम तुम्ही जाणताच. नितीन पाटील हेही युवकांचे आशास्थान आहेत. आकांक्षा खेडेकर याही उच्चशिक्षित आहेत. त्यांच्या पाठीशी उभे राहा.’’
डॉ. प्राची पाटील म्हणाल्या, ‘‘लेकीला काळजी असते; परंतु सून घरादाराचे काळीज असते. तुमची ही सून बारा वर्षांपासून निःस्वार्थ सेवा बजावत आहे. राजकारणात यावे, अशी मी कधीच अपेक्षा केली नव्हती; परंतु समाजकारणाला राजकारणाची जोड गरजेचीही असते. तुमचा आवाज आम्ही सभागृहात उमटवू.’’
नितीन पाटील म्हणाले, ‘‘विकासाचा मुद्दा घेऊन आम्ही निवडणुकीला सामोरे जात आहोत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार निर्मितीला आमचे प्राधान्य राहणार आहे.’’
हिंदुराव पाटील, ‘‘भाजपने दिलेले तिन्ही उमेदवार अभ्यासू व हुशार आहेत. विभागाला विकासात पुढे नेण्याचे काम त्यांच्या माध्यमातून निश्चित होईल.’’
मालदन : प्रचार सभेत बोलताना सत्यजितसिंह पाटणकर. समवेत रमेश पाटील, डॉ. प्राची पाटील, हिंदुराव पाटील.
