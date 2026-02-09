राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ल्यात भाजपचा सुरुंग
राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा सुरुंग
नान्नज गटात प्रथमच भाजप विजयी; वडाळा गण राष्ट्रवादीकडे
सकाळ वृत्तसेवा
वडाळा, ता. ९ : उत्तर सोलापूर तालुक्यात राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जाणारा नान्नज जिल्हा परिषद गट यावेळी भाजपने उद्ध्वस्त केला. नान्नज जिल्हा परिषद गटातून सलग सहा वेळा निवडणूक जिंकणारे ज्येष्ठ नेते बळिराम साठी यांची जोरदार पीछेहाट पाहायला मिळाली.
भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने राज्य कार्यकारिणी सदस्य शहाजी पवार, सोलापूर बाजार समितीचे सभापती दिलीप माने, माजी आमदार यशवंत माने, बाजार समितीचे संचालक अविनाश मार्तंडे अशा तगड्या फौजेने राष्ट्रवादीला धोबीपछाड केले. दिलीप माने यांची कार्यकर्त्यांवरची मजबूत पकड, माजी आमदार यशवंत माने व सोलापूर बाजार समितीचे संचालक अविनाश मार्तंडे यांच्या साथीने राष्ट्रवादीचा गड उद्ध्वस्त केला.
नान्नज पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादीच्या प्रकाश चोरेकर यांना भाजपच्या सुनील भोसले यांनी धूळ चारली. भाजपच्या सुनील भोसले यांनी २४८ मतांनी विजय मिळवला. मात्र वडाळा गणात कळमण गावातीलच तिन्ही पक्षांचे उमेदवार असल्यामुळे मतविभागणीचा फायदा राष्ट्रवादीने पुरेपूर उचलल्याचे निकालावरून स्पष्ट होत आहे. राष्ट्रवादीच्या वैशाली शीलवंत यांनी ४९१ मतांनी विजय मिळवला. येथे भाजपच्या शिल्पा माळी यांचा पराभव केला. तर शिवसेनेच्या अंजली माळी यांना ७९० मते मिळाली.
नान्नज जिल्हा परिषद गटातील वडाळा गण राष्ट्रवादीकडे तर नान्नज गट व गणात भाजपने घवघवीत यश मिळवले.
---
नियोजनबद्ध प्रचार, तळागाळातील
मतदारांशी संपर्क ठरली जमेची बाजू
निवडणुकीच्या प्रचारात राष्ट्रवादीचा एकमेकांत नसलेला ताळमेळ, इच्छाशक्तीचा अभाव, नान्नज गटातील राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांसाठी तालुका स्तरावरील संघटनेची प्रचारात भक्कम साथ मिळालीच नाही. मात्र भाजपने केलेला नियोजनबद्ध प्रचार, तळागाळातील मतदारापर्यंत साधलेला संपर्क या जमेच्या बाजू ठरल्या. म्हणून या जिल्हा परिषद गटात चेताली मुळे यांनी राष्ट्रवादीच्या अनिल माळी यांचा १६४० मतांनी पराभव केला.
