योग्य नियोजन आणी तरुणांचा प्रतिसाद यामुळे पानगाव जि.प.गटामधे फुलले कमळ
पानगाव (ता. बार्शी) ः गटातून विजयी झाल्यानंतर आनंद व्यक्त करताना नूतन जिल्हा परिषद सदस्य नंदकुमार काळे आणि ग्रामस्थ.
योग्य नियोजनामुळे विजय झाला सुकर
सलग पाचव्यांदा माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांचे वर्चस्व
संतोष कानगुडे ः सकाळ वृत्तसेवा
पानगाव, ता. ३० ः सुरवातीला काँटे की टक्कर वाटणारी पानगाव जिल्हा परिषद गटाची लढत ही मतदानाच्या काही दिवस अगोदर एकतर्फी झाल्याचे चित्र मतदारसंघात पहावयास मिळाले आणि त्याचा परिणाम निकालात दिसून आला. सलग पाचव्यांदा हा जि. प. गट माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्याकडे अर्थात भाजपकडे गेला आहे.
पानगाव गटातून भाजपचे नंदकुमार दत्तात्रय काळे यांनी महाआघाडीतील घटकपक्ष शिवसेनेचे उमेदवार सुधीर काळे यांचा पराभव करत तब्बल ९७७३ एवढ्या मतांनी विजय मिळवला आहे. तसेच पानगाव पंचायत समिती गणात भाजपचे भीमा गव्हाणे हे ४५८३ मते मिळवत विजयी झाले. तर बावी (आ) पंचायत समिती गणात भाजपचेच राजेंद्र सुरवसे हे देखील ४६८३ मते मिळवत विजयी झाले आहेत. यावेळी जिल्हा परिषद आणि दोन्ही पंचायत समितीमधील विजयी उमेदवाराला मिळालेली मते ही गत काही पंचवार्षिक निवडणुकीतील आकडेवारी पाहता जास्त आहेत. येथून विद्यमान आमदार दिलीप सोपल यांच्या नेतृत्वातील महाआघाडीने बार्शी तालुक्यात सहा गटात उमेदवारी देताना काही पक्ष एकत्र करत उमेदवाऱ्या दिल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर उमेदवार उभे केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षदेखील निवडणुकीत महाआघाडी सोबत होता. तालुक्याच्या वेगवेगळ्या भागात प्रचार करताना किंवा सभा घेताना आमदार सोपल यांच्या महाआघाडीला वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळी चिन्ह असल्यामुळे एकरूप होऊन प्रचार करता आला नाही. याउलट तालुक्यात भाजपचे सर्व उमेदवार कमळ या चिन्हावरच निवडणुकीत उभे होते. तालुक्याच्या विविध भागातील निवडणुकीच्या प्रचारातील चिन्हाची विसंगती पानगाव जिल्हा परिषद गटातही पहावयास मिळाली. या गटातील महाआघाडीच्या पराभवाचे हेदेखील प्रमुख कारण मानले जात आहे. विधानसभेला आमदार सोपल यांना या गटातून मिळालेल्या मताधिक्याचा फायदा महाआघाडीच्या उमेदवाराला घेण्यात यश आले नाही. भाजपने मात्र गाफील न राहता मतदारांपर्यंत पोचण्यात यश मिळवले आणि त्याचा परिणाम म्हणून भाजपचा याठिकाणी विजय झाला आहे.
निकालाची वैशिष्ट्ये
- गटातील पानगावसह साकत, बावी (आ), सौंदरे यासह काही गावातील प्रमुख नेत्यांनी सोपल गटातून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने भाजपची ताकद वाढली होती.
- गटातील बावी (आ), मळेगाव, पानगाव, कोरफळे, खांडवी यासारख्या मोठ्या गावात भाजपला मोठे मताधिक्य मिळाले.
- तरुण मतदारांनी भाजपला पसंती दिली.
- भाजपचा प्रचार सोशल मीडियामधून मतदारांपर्यंत पोचला.
- या सर्व गोष्टीत विरोधी गट कमी पडल्याने त्यांना याठिकाणी पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. .
