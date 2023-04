IPL 2023: पुण्यात IPLवर सट्टा घेणाऱ्या बुकीसह नऊजणांना अटक

By

कोंढव्यातील एका सोसायटीमध्ये गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी छापा टाकून आयपीएल क्रिकेटवर मॅचवर सट्टा घेणाऱ्या बुकींसह नऊ जणांना अटक केली. मुंबई इंडियन्सविरूध्द चेन्नई सुपर या क्रिकेट मॅचवर सट्टा खेळला जात होता. (Bookie and 9 persons arrest in pune for IPL betting )

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोंढव्यात काही बुकी क्रिकेट मॅचवर सट्टा घेत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त सुनील पवार यांना मिळाली. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली.

या कारवाईत संगणक, तीन लॅपटॉप, १८ मोबाईल आणि ९२ हजारांची रोकड असा सुमारे पाच लाखांचा ऐवज जप्त केला आहे.

त्यानुसार पोलिसांनी शनिवारी रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास त्या सदनिकेत छापा टाकला. त्यावेळी आरोपी क्रिकेट लाईव्ह अ‍ॅपद्वारे मॅचवर सट्टा घेत होते. या आरोपींविरूध्द कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

हेमंत रवींद्र गांधी (वय ३८, रा. रास्ता पेठ), अजिंक्य श्यामराव कोळेकर (वय ३०, रा. नाना पेठ), सचिन सतीश घोडके (वय ३५, रा. रास्ता पेठ), यशप्रताप मनोजकुमार सिंह (वय २२, रा. मु. पो. मानकढिया, उत्तरप्रदेश), धर्मेंद्र संगमलाल यादव (वय २५, रा. कुकडी, जि. प्रयागराज, उत्तरप्रदेश), रिग्लम चंद्रशेखर पटेल (वय २२, रा. मोगलावीर, ता. मिर्जामुराद, उत्तरप्रदेश), अनुराग फुलचंद यादव (वय ३२, रा. मुंगारी, ता. कचना, उत्तरप्रदेश)

, इंद्रजित गोपाल मुजुमदार (वय ३०, रा. पश्चिम पंछीबेरिया, ता. गंगानदपूर, पश्चिम बंगाल) आणि सतीश संतोष यादव (वय १८, रा. पोहदार, उत्तरप्रदेश) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत.

पोलिस आयुक्त रितेश कुमार, सहआयुक्त संदीप कर्णिक, अतिरिक्त आयुक्त रामनाथ पोकळे, पोलिस उपायुक्त अमोल झेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक आयुक्त सुनील पवार आणि युनिट तीनचे वरिष्ठ निरीक्षक श्रीहरी बहिरट यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

शहरात सध्या आयपीएल क्रिकेट मॅचेस सुरू असल्यामुळे त्यावर सट्टा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. काही हॉटेल, पब, बारमध्येही आयपीएल मॅचवर सट्टा खेळला जात आहे. दोन दिवसांपूर्वीच पोलिसांनी एका बुकीला येरवडा परिसरात अटक केली होती. ‘गोट्या' आणि ‘राहुल’ नावाचे मोठे बुकीही सट्टा बाजारात सक्रिय असल्याची चर्चा आहे.