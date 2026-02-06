तीन माओवाद्यांना कंठस्नान
अबुझमाड जंगल परिसरात
तीन नक्षलवाद्यांना कंठस्नान
भीषण चकमकीत एक जवान हुतात्मा
सकाळ वृत्तसेवा
गडचिरोली, ता. ६ : जिल्ह्याच्या छत्तीसगड सीमेलगतच्या अबुझमाड जंगल परिसरात नक्षलवादीविरोधी मोहीम राबवत असताना गुरुवारपासून सुरू झालेल्या भीषण चकमकीत पोलिसांनी आतापर्यंत तीन नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले. या कारवाईत पोलिसांच्या सी-६० पथकातील जवान दीपक चिन्ना मडावी (रा. अहेरी, मूळ मांड्रा) हुतात्मा झाले, तर अन्य एक जवान जखमी झाला आहे.
मंगळवारी संध्याकाळी पोलिसांना नक्षलवाद्यांची हालचाल सुरू असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. त्यावरून गडचिरोली पोलिसांच्या सी-६० च्या १४ पथकांनी रात्रीच जंगलात कूच केली होती. गुरुवार दिवसभर चाललेल्या या चकमकीत पोलिसांनी नक्षलवाद्यांचे दोन तळ उद्ध्वस्त केले होते. त्यात ठार झालेल्या एका नक्षलवाद्याचा मृतदेह सापडला. गुरुवारीच अतिरिक्त पथके आणि सीआरपीएफच्या तुकडीला पाचारण केले गेले. शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी आणखी एक पुरुष आणि एक महिला आशा दोन नक्षलवाद्यांचे मृतदेह पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत या चकमकीत एकूण तीन नक्षलवादी ठार झाले. त्यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. त्यांच्याकडून एक एके-४७ आणि एक एसएलआर रायफल जप्त करण्यात आली आहे. माओवाद्यांनी केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात सी-६० पथकाचे ३८ वर्षीय जवान दीपक चिन्ना मडावी (रा. अहेरी, मूळ मांड्रा) हे गंभीर जखमी झाले होते. शुक्रवारी पहाटे त्यांना हेलिकॉप्टरच्या मदतीने उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, तिथे पोहोचण्यापूर्वीच त्यांची प्राणज्योत मालवली. याच मोहिमेदरम्यान जवान जोगा मडावी हे गोळी लागल्याने जखमी झाले आहेत.
हुतात्मा मडावीवर अंत्यसंस्कार
नक्षलविरोधी अभियानादरम्यान वीरगती प्राप्त झालेले दीपक चिन्ना मडावी यांना शुक्रवार गडचिरोली येथील पोलिस मुख्यालयात शासकीय इतमामात मानवंदना देण्यात आली. हवेत बंदुकीच्या फैरी झाडून हुतात्मा जवानास अंतिम सलामी देण्यात आली. त्यानंतर हुतात्मा दीपक मडावी यांचे पार्थिव अहेरी तालुक्यातील दामरंचा या मूळ गावी रवाना करण्यात आले.
मुलाने मारला सॅल्यूट
हुतात्मा जवान दीपक मडावी यांच्या पार्थिवाला मानवंदना देताना वातावरण शोकाकूल झाले होते. दीपक मडावी यांच्या दहा वर्षीय मुलाने नातेवाइकाच्या कडेवर बसून आपल्या वडिलांच्या पार्थिवाला सॅल्यूट केला, तेव्हा सर्वांचेच डोळे पाणावले. हुतात्मा मडावी यांची वृद्ध आई श्रद्धांजली वाहताना बेशुद्ध झाली. डॉक्टरांनी तत्काळ त्यांच्यावर उपचार केले.
---------------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.