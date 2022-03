By

पुण्यात १७ वर्षीय अल्पवयीन तरुणीचा कंडक्टर कडून विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बंडगार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल असून कंडक्टरला पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रशांत गोडगे असं आरोपीचं नाव आहे. (17 years old girl molested by bus conductor in pune)

स्वारगेट ते विश्रांतवाडीदरम्यान पीएमपीएमएल बसमध्ये ही घटना घडली. कंडक्टर ने ' तुला बाजूला उभा राहण्यास जागा नाही का?' असं म्हटलं. यानंतर संबंधित मुलगी बाजूला उभी राहिली. काही वेळाने बसमध्ये तिकीट चेकर चढला.

त्यावेळी तरुणीने तिकीट चेकरकडे कंडक्टरची तक्रार केली. याचाच राग मनात धरून कंडक्टरने मुलीशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच तिच्या अंगाला वारंवार हात लावला. अखेर पोलिसांनी पोलिसांनी कंडक्टरला अटक केली आहे.