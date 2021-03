भवानीनगरमध्ये बैलगाडीला बसची धडक; दोन बैलांचा जागीच मृत्यू

वालचंदनगर : भवानीनगर (ता. इंदापूर) परीसरातील बारामती-इंदापूर राज्यमागार्गवर अपघाताचे सत्र सुरुच असून आज गुरुवार (ता. १८) रोजी सकाळी एस. टी. बसने बैलगाडीने जोराची धडक दिल्याने झालेल्या अपघातामध्ये दोन बैलांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली. तसेच या अपघातात दोन उसतोडणी मजूर देखील जखमी झाले आहेत. दोन मुक्या प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यामुळे नागरिकांमधून हळहळ व्यक्त होत आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून बारामती-इंदापूर राज्यमार्गावर अपघातांची संख्या वाढली आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी दोन वेगवेगळ्या अपघातामध्ये तीन महिला,एक युवकाचा मृत्यू झाला होता. तसेच एक महिला व एक युवक ही गंभीर जखमी झाला आहे. आज गुरुवारी (ता. १८) रोजी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास बैलगाडी व शिवशाही एस. टी. बसचा अपघात झाला.परेल- अकलूज ही एस.टी.महामंडळाची बस भवानीनगर मार्गे जात असताना भवानीनगर कारखान्याच्या जवळ बारामती-इंदापूर राज्यामार्गावर बसने उस वाहतुक करणाऱ्या रिकाम्या बैलगाडीला जोराची धडक दिली.यामध्ये दोन्ही बैलाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. बैलगाडी चालक जखमी झाला आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा वाहनांच्या वेगाला आवर घालण्याची गरज...

बारामती- इंदापूर राज्यमार्गाच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले आहे.यामुळे या राज्यमार्गावरुन ये-जा करणाऱ्या वाहनांचा वेग वाढला आहे. वाढत्या वेगामुळे अपघातांची संख्या वाढली असून अपघात रोखण्यासाठी वाहनांच्या वेगाला आवर घालण्याची गरज आहे. (संपादन : सागर डी. शेलार)

