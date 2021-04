पुण्यातील कॅबचालक परतू लागले गावाकडे; कोरोना निर्बंधांमुळे होतेय परवड

शिवाजीनगर : काही दिवसांपूर्वी कोरोनाच्या संकटातून हळूहळू बाहेर पडून जीवनमान पूर्वपदावर येण्याची अपेक्षा होती. मात्र, शहरात अचानक रुग्णांची वाढ होऊ लागल्याने त्याचा परिणाम आमच्या व्यवसायावर झाला आणि नाइलाजाने गाडी घेऊन गावाकडे येण्याची वेळ आली. अशी व्यथा सांगत होते बार्शी तालुक्यातील शेंद्री येथील कॅबचालक दीपक भोसले. शहरात सुमारे ३० हजार कॅब व्यावसायिक आहेत. यापैकी बहुतांश कॅबचालक अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, बीड जिल्ह्यातील आहेत. शहरातील व्यवसाय दिवसेंदिवस अवघड होत चालल्यामुळे आता अनेकांनी गावचा रस्ता धरला आहे. अत्यावश्यक सेवेत कॅबचा समावेश केला असला तरी, नागरिक घराबाहेर फारसे पडत नसल्यामुळे कॅबचालकांची परवड सुरू झाली आहे. अनेकांना दोन दिवस ट्रीप (भाडे) मिळत नसल्याने शहरात उपासमारीची वेळ येऊ लागली आहे. त्यामुळेच कर्मभूमी सोडून गावाकडे जाण्याची वेळ आल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. भोसले यांच्याप्रमाणेच अनेक कॅबचालकांना बँकेचे हफ्ते, घरभाडे, मेसचे पैसे, कुटुंब चालवणे कठीण जात आहे. सध्या नोकरदार घरून काम करतात. शाळा, महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थी नाहीत. पेट्रोल,डिझेलचे भाव वाढले आहेत मात्र त्याचवेळी भाडेवाढ झालेली नाही. बाहेरगावचे भाडे असेल तर तिथे मुक्काम करणे, जेवणाचा खर्च परवडणारा नसतो. - देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा एक किलोमीटरसाठी मिळणारे भाडे साडेआठ ते साडेनऊ रुपये.

एक किलोमीटरसाठी येणारा खर्च (डिझेल गाडीसाठी) 6 रुपये.

गाडीची सर्व्हिसिंग, मेन्टेनन्स, इन्शुरन्स, पासिंग, रोड टॅक्स, प्रोफेशनल टॅक्स यांसह इतर खर्च करावा लागतो.

कोरोनापूर्वी दररोज १५ ते १६ भाडी मिळत व त्यामधून दोन हजार ते अडीच हजार रुपये मिळायचे.

सध्या चार किंवा पाच भाडी मिळतात त्यामधून फक्त चारशे ते पाचशे रुपये मिळतात. - पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गाडीचे हफ्ते भरायलासुद्धा पैसे शिल्लक नाहीत. घरभाडे, मेस, बाहेरगावी भाडे घेऊन गेल्यास तिथला खर्च खिशाला परवडणारा नाही. हफ्ता भरण्यासाठी धांदल उडते. व्यवसाय कमी झाल्याने उपासमारीची वेळ आली.

- अजित यादव, कॅब चालक, मालक दिवसाला फक्त ४०० रुपये व्यवसाय होतो. दोन दिवस ट्रीप मिळत नाही. आमचे काही जोडीदार गाड्या विकून गावाकडे परतले आहेत.

- भरत खैरे, कॅबचालक

