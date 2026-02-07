ढेबेवाडी कृषीपंपांच्या केबलवर चोरट्यांचा डल्ला
कृषिपंपांच्या केबलवर चोरट्यांचा डल्ला
ढेबेवाडी- धामणी विभागातील चित्र; शेतकरी हैराण; पाणीपुरवठ्यावर परिणाम
ढेबेवाडी, ता. ७ : येथील, तसेच धामणी विभागात नळयोजनांसह शेती पंपांच्या केबल चोरट्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. रातोरात चोरट्यांकडून केबल कापून नेल्या जात असल्याने शेतकरी वैतागले आहेतच, शिवाय अनेक ग्रामपंचायतींसमोरही प्रश्न उभे राहिले आहेत.
ढेबेवाडी खोऱ्यात मराठवाडी, महिंद, साखरी आदी धरणांमुळे बागायती शेतीचे क्षेत्र वाढले आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आणि काही ठिकाणी वैयक्तिक पाइपलाइन करून शेतीच्या पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या बोअरवेल, खासगी विहिरीही आहेत. अलीकडे चोरट्यांनी नदीकाठी, तसेच गावाबाहेर असलेल्या शेती पंपांच्या केबलला लक्ष्य बनविले आहे. रातोरात अशा केबल कापून नेल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. नदीकाठी असलेल्या नळयोजनांच्या विहिरीही चोरट्यांच्या रडारवर असून, त्यांच्याही मोटारींना जोडलेल्या केबल कापून नेल्या जात असल्याने त्याचा ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. केबल चोरट्यांची टोळीच या भागात सक्रिय असल्याची चर्चा आहे. केबलमध्ये असलेल्या तांब्याच्या तारांच्या आशेने चोऱ्या होत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कुठरे, धामणी, वाझोली, सुपुगडेवाडी, भोसगाव या परिसरात केबल चोरीच्या घटनांत वाढ झाली आहे. याबाबतच्या तक्रारीही शेतकरी पोलिस ठाण्यात देत आहेत. केबल चोरट्यांनी पोलिसांचीही डोकेदुखी वाढवली आहे.
अशी आहे वस्तुस्थिती...
* निर्जन ठिकाणचा चोरट्यांकडून गैरफायदा.
* ऐन रब्बी हंगामातच शेतकरी संकटात.
* पोलिसात शेतकऱ्यांकडून तक्रारी दाखल.
* पंपांपासून स्टार्टरपर्यंत जाणाऱ्या केबल कापल्या.
* तांब्याच्या तारेच्या आशेने केबल चोऱ्या.
* नळयोजनेच्याही केबल कापल्याने अडचणी.
* नवीन केबल टाकेपर्यंत पिकाचेही नुकसान.
ढेबेवाडी : विभागात वांग नदीकाठच्या पंपांना जोडलेल्या केबल चोरटे कापून नेत आहेत.
