अस्तित्व टिकविण्यासाठी गायबगळ्यांचा गोठ्यांकडे मोर्चा
कळस, ता. १५ : काळ बदलला तसा निसर्गातील पशूपक्षांनीही स्वतःमध्ये बदल घडवून आणला आहे. ज्याप्रमाणे देशी गायींची जागा संकरित गाईंनी घेतली, त्याप्रमाणे गायींच्या मागे माळरानावर फिरणारे गायबगळे आता संकरित गायींच्या गोठ्यापर्यंत येऊन पोचले आहेत.
अंगावरील गोचीड, कोळी, माश्या तसेच गोठ्यातील कीटक आदी अन्न उपलब्ध होत असल्याने त्यांनी गाई-म्हशींच्या गोठ्याकडे मोर्चा वळविला आहे. अस्तित्व टिकविण्यासाठी, पोटाची खळगी भरण्यासाठी गायबगळ्यांनी निसर्गातील बदलांशी जुळवून घेतले आहे.
कळस (ता. इंदापूर) येथील खाडेवस्तीवरील गायींच्या कळपात बगळ्यांच्या थव्याचा वावर पाहिल्यानंतर गाय-बगळा यांच्यातील अतूट नैसर्गिक नात्याचा प्रत्यय येत आहे. पूर्वी गुराख्यांसाठी असलेल्या चराऊ जमिनी आता बागायती झाल्या आहेत. परिणामी, माळावर जनावरे चारण्यासाठी जाणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. पिढ्यांपिढ्या गायींच्या अंगावरील किडे आणि माळावरील गवतातील कीटक खाऊन जगणाऱ्या गायबगळ्यांची मोठी पंचाईत झाली. त्यांचे हक्काचे अन्नदाते आता मोकळ्या माळावर दिसेनासे झाले आहेत. यामुळे या गायबगळ्यांनी आता गुरांच्या गोठ्याकडे आपला मोर्चा वळविल्याचे दिसून येत आहे.
गायींच्या अंगावरील गोचीड, माशा व इतर कीटक पटकन टिपत असल्याचे दिसून येते. गायीलाही आपल्या अंगावरील खाज आणि कीटक घालवणारा हा सोबती हवाहवासा वाटतो. यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणि आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी या पक्ष्यांनी आधुनिक गोठ्यांशी जुळवून घेतले आहे.
गायबगळ्याची ओळख
- गायबगळा मध्यम आकाराचा, सर्वत्र आढळणारा पक्षी
- याला ग्रामीण भागात ढोर किंवा गोचीडखाऊ बगळा नावानेही ओळखले जाते.
- दिसायला लहान बगळ्यासारखा संपूर्ण पांढरा असतो.
- चोच पिवळी आणि पाय राखाडी-पिवळसर असतात.
- नाकतोडे, टोळ, माश्या, कोळी, कीटक व बेडूक, सरडेदेखील या बगळ्याचे खाद्यान्न
गायींच्या सहवासात राहून खाद्यान्न मिळविणे सोपे जात असल्याने ते कायम जनावरांसोबत राहणे पसंत करतात. याशिवाय छोट्या पिकांना पाणी देताना, शेतीच्या मशागतीचे काम सुरू असताना, शेळ्या- मेंढ्या व अन्य वन्यप्राण्यांच्या सभोवताली हे बगळे आढळून येतात. खाद्यान्न मिळण्याचे ठिकाण एखाद्या बगळ्याला गवसल्यानंतर ते आकाशात उंच उडून एक विशिष्ट आवाजातून इतरांना संदेश देतात.
- दत्तात्रेय लांघी, पक्षी निरीक्षक
