विद्यार्थ्यांना प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत करणार 'कॉमिक बुक'; सीबीएसईची हटके आयडिया!

पुणे : मनात घर करणारे प्रश्न सुटले नाहीत की अस्वस्थ व्हायला होते. मग आपल्याला पडलेला एखादा प्रश्न समजावून घेऊन तो सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे. नेमके हेच विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून कळावे आणि प्रश्न सोडविण्याचे कौशल्य आत्मसात करावे यासाठी आता 'कॉमिक बुक' विद्यार्थ्यांच्या मदतीला आले आहे. त्यामुळे या पुस्तकांच्या सहाय्याने प्रश्न सोडविण्याच्या पद्धतीची उकल विद्यार्थ्यांना होऊ शकणार आहे.

- पदभरतीसाठी दीड लाख ट्विटचा पाऊस; राज्यभरातील तरुणांनी राज्य सरकारला विचारला जाब!

- अभ्यास केलाय पण लक्षात राहत नाही? त्यासाठी 'ही' सोपी तंत्रे नक्की वाचा!

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आणि सेंट्रल स्क्वेअर फाउंडेशन (सीएसएफ) यांनी संयुक्तपणे 'द क्वेश्चन बुक' तयार केले आहे. हे कॉमिक बुक असून याद्वारे सर्जनशीलपणे प्रश्न कसे सोडवावेत, याबाबत गोष्टीतून सांगण्यात आले आहे. यामध्ये अंकित आणि अंकिता यांच्यासह यंत्रमानव (अर्थात रोबो) हे गोष्टीतील पात्र आहेत. प्रश्न कसे सोडवायचे, त्यासाठी टप्प्या-टप्प्याने विचार कसा करायचा, हे गोष्टीच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक गोष्ट संपल्यावर विद्यार्थ्यांना सोडविण्यासाठी काही गणिते, प्रश्न दिले आहेत.

- शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची भरती; पुणे विद्यापीठ आणि जेएनयूतील 'इतके' प्राध्यापक इच्छुक!

हे पुस्तक 'दीक्षा' या पोर्टलवर पीडीएफ स्वरुपात उपलब्ध आहे. याबाबत 'सीबीएसई'ने ट्वीटरद्वारे माहिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच शैलीत प्रश्न सोडविण्याची पद्धत या पुस्तकाद्वारे समजावून सांगण्यात आली आहे.

(4/4) #cbseforstudents #staysafe #students To know more about the new CBSE comic books, you can also log on to Diksha Portal: https://t.co/PT3cJmpyUY, https://t.co/8l38Ts45rl @DrRPNishank @HRDMinistry @DDNewslive @PTI_News @PIB_India @PIBHRD @OfficeOfSDhotre @AkashvaniAIR pic.twitter.com/FO7tJZ4lOt

— CBSE HQ (@cbseindia29) July 3, 2020