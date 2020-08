आता घरबसल्या पाहा ४१ देशभक्तीपर चित्रपट; केंद्र सरकारने घेतलाय पुढाकार!

पुणे :‌ देशभक्तीची भावना रुजविण्यासाठी केंद्र सरकारने आता 'ओव्हर द‌ टॉप' (ओटीटी) प्लॅटफॉर्म सुरू केला असून, त्याद्वारे ७ ते २१ ऑगस्ट या काळात 'गांधी‌'सह अनेक देशभक्तीपर चित्रपट दाखविले‌ जाणार आहेत.

केंद्रीय‌ माहिती आणि दूरसंचार मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विट करून यासंबंधीची माहिती दिली आहे. देशात आतापर्यंत देशप्रेम दाखविणाऱ्या अनेक चित्रपटांची‌ निर्मिती करण्यात आली. त्यातील ४१ चित्रपट दाखविले जाणार आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७३ वर्षे पूर्ण होत असल्याचे‌ औचित्य साधून हे चित्रपट दाखविले जाणार असल्याचे जावडेकर यांनी म्हटले आहे.

मराठी, हिंदी, गुजराती, तमीळ, तेलुगू यांसह आठ भाषांमधील गांधी, ‌रोजा, भगतसिंग, टँगो चार्ली असे ४१ चित्रपट www.cinemsofindia.com या संकेतस्थळावर पाहता येतील. भारताचा स्वातंत्र्य दिन १५ ऑगस्ट रोजी आहे. त्या दिवशी अनेक वाहिन्यांवर देशभक्तीपर चित्रपट दाखविले जातात. परंतु केंद्राकडून एका संकेतस्थळावर सलग पंधरा दिवस हे चित्रपट दाखविले जाण्याची‌‌ ही पहिलीच वेळ आहे.

विशेष म्हणजे गांधी या चित्रपटाचा आस्वाद दिव्यांग, अंध मुले, व्यक्तींनाही घेता येईल, अशी व्यवस्था देखील करण्यात‌ आली आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.

Celebrate 73 years of independence with the online #PatrioticFilmFestival organized by @MIB_India from 7th to 21st August 2020. The festival showcases Indian history that marks the bravery of our freedom fighters.

Visit https://t.co/it73UnCPPE to watch free of cost. pic.twitter.com/gqYfQeeLV5

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) August 7, 2020