चाकणमधील तरुणाच्या खून प्रकरणी चौघे ताब्यात

चाकण, ता. १५ : येथील २० वर्षीय प्रथमेश माने या तरुणाचा शनिवारी (ता. १४) झालेल्या हत्याप्रकरणी चाकण पोलिसांनी १२ तासांच्या आत चौघांना ताब्यात घेतले आहे. यामध्ये दोन सज्ञान तरुणांना अटक करण्यात आली असून, अन्य दोन आरोपी अल्पवयीन आहेत.
वैभव संजय शिंदे (वय १९) आणि अनुज संदीप परदेशी (वय १९, दोघे रा. चाकण, ता. खेड) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी प्रथमेश आणि मुख्य आरोपी वैभव शिंदे यांच्यात फोनवर शाब्दिक वाद झाला होता. यानंतर शिंदेने दुपारी प्रथमेशला बोलावून घेतले. शिंदे व त्याच्या साथीदारांनी स्क्रू ड्रायव्हर आणि टोच्याने प्रथमेशच्या छातीवर वार केले, तसेच फरशीने मारहाण करून त्याची हत्या केली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तातडीने तपासचक्रे फिरवली आणि सर्व आरोपींना १२ तासांच्या आत ताब्यात घेतले, अशी माहिती चाकणचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कदम यांनी दिली.