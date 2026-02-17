किरनळी येथील चंद्रादेवी यात्रेस शुक्रवार पासून प्रारंभ
किरनळ्ळी (ता. अक्कलकोट) येथील जागृत ग्रामदैवत चंद्रादेवी मंदिर.
किरनळ्ळी येथील चंद्रादेवी
यात्रेस शुक्रवारपासून प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
वागदरी, ता. १७ : किरनळ्ळी (ता. अक्कलकोट) येथील जागृत ग्रामदैवत चंद्रादेवी यात्रेस शुक्रवारपासून (ता. २०) प्रारंभ होत आहे. या निमित्ताने वीर धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही २० फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सात वाजता श्री चंद्रादेवी पालखी व घोडा देवीचे माहेर भुरीकवठे येथे मुक्कामी जाणार आहे. रात्री जागरण कार्यक्रम होणार आहे. शनिवारी (ता. २१) सकाळी आठ वाजता ढोल- नगारे, विविध वाद्य वाजवत भक्तिमय व आनंदी वातावरणात भुरीकवठे येथून चंद्रादेवी पालखी व घोडा यांची किरनळ्ळीतील महादेव मंदिरास भेट देऊन चंद्रादेवी मंदिरात आगमन होणार आहे. त्यानंतर महानैवेद्य व आरती, शोभेचे दारूकाम व वाघ्या- मुरली कार्यक्रम होणार आहे. रात्री दहा वाजता मनोरंजनपर सामाजिक मराठी नाटक होणार आहे.
रविवारी (ता. २२) पहाटे श्री चंद्रादेवी मूर्तीस महारुद्राभिषेक होणार असून, दुपारी बारा वाजता देवीचा छबिना व त्यानंतर पंचक्रोशीतील उपस्थित हजारो भक्तांच्या उपस्थितीत भक्तिमय व आनंदी वातावरणात नयनरम्य असा रथोत्सव होणार आहे. सायंकाळी चार वाजता पंचक्रोशीतील नामवंत मल्लांच्या जंगी कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या यात्रेस महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुंबई व पुण्यातील दूरदूरचे भक्तगण हजेरी लावत असतात. उपस्थित सर्व भक्तांना पंचकमिटी व ग्रामस्थांकडून महाप्रसादाची सोय करण्यात आली आहे.