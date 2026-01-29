सासवडमध्ये चंदुकाका जगताप यांना अभिवादन
सासवड, ता. २९ : दिवंगत लोकनेते चंदुकाका जगताप यांच्या आठव्या पुण्यस्मरणानिमित्त गुरुवारी (ता. २९) सासवड (ता. पुरंदर) येथे कुटुंबीयांकडून तसेच विविध संस्थाकडून अभिवादन करण्यात आले. सकाळी त्यांच्या सासवड येथील वैकुंठ भूमीतील स्मृतीस्थळावर तसेच श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील चंदुकाका जगताप स्मारक येथील त्यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला पुष्पांजली अर्पण करण्यात आली. याप्रसंगी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनाही सर्व संस्थांच्या वतीने श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
यावेळी सनदी अधिकारी डॉ. राजेंद्रबापू जगताप, माजी आमदार संजय जगताप, भारती हॉस्पिटलच्या प्रमुख डॉ. अस्मिता जगताप, ग्रामीण संस्थेच्या अध्यक्षा राजवर्धिनी जगताप, विकास जगताप, मोहन जगताप, अभिश्री जगताप, माजी नगराध्यक्ष मार्तंड भोंडे, गटनेते अजित जगताप, उपाध्यक्ष मनोहर जगताप, यशवंतराव जगताप, नगरसेवक राजन जगताप, ज्ञानेश्वर गिरमे, प्रदीप राऊत, प्रकाश पवार, अनिल उरवणे, राजेंद्र जाधव, सतीश शिंदे, प्राचार्य नंदकुमार सागर आदी उपस्थित होते.
