श्री रेणुका माता मंदिर दानपेटी चोरी प्रकरणातील ताजे अपडेट पाहा...

जुन्नर : श्री क्षेत्र निमदरी ता.जुन्नर येथील श्री रेणुका माता मंदिरातील चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपीस पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे. चार वर्षांपूर्वी या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी सोमनाथ सावळेराम जाधव वय १९, रा. घारगाव ता. संगमनेर हा गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन होता. त्यावेळी येथील एका आश्रम शाळेत तो शिकत असल्याचे समजते. मात्र आता तो सज्ञान झाल्यानंतर पोलिसांच्या ताब्यात सापडला आहे. सदरहू आरोपीने २२ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये श्री रेणुका मातेच्या मंदिरातील दानपेटी मध्यरात्रीच्या सुमारास फोडून त्यातील सुमारे दोन हजाराची रक्कम लंपास केली होती. देवस्थान ट्रस्टचे खजिनदार सुनील गाढवे यांनी अज्ञात आरोपी विरुद्ध जुन्नर पोलिसांकडे फिर्याद दिली होती. मंदिर चोरीच्या गुन्ह्याचा तपास करीत असताना पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार सुनील जावळे, दिपक साबळे, शरद बांबळे यांनी मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे आळेफाटा ता.जुन्नर येथे बसस्थानक परिसरातून सापळा लावून आरोपीस ताब्यात घेतले. त्यास पुढील कारवाईसाठी जुन्नर पोलिसांच्या स्वाधीन केले. याबाबतचा अहवाल सहायक पोलीस निरीक्षक आर.ए.मांजरे यांनी जुन्नर पोलिसांना दिला आहे.आरोपीकडे अधिक चौकशी केली असता त्याने निमदरी येथील मंदिरामध्ये भावड्या पथवे आणि संतोष पथवे दोघे रा. कोतुळ ता.अकोले यांच्या मदतीने चोरी केल्याचे कबूल केले. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

