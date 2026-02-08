नागठाणे सेवापूर्ती
नागठाणे, ता. ८ : कोंडवे, पेट्री, सोनवडी- गजवडी (ता. सातारा) या केंद्रांच्या केंद्रप्रमुख छाया कदम यांचा सेवापूर्तीनिमित्त माजी शिक्षण संचालक सुनील मगर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे माजी सहसचिव डॉ. राजेंद्र शेजवळ, शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे, उपशिक्षणाधिकारी रवींद्र खंदारे, कोल्हापूर विभागीय शारीरिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष आर. वाय. जाधव आदी उपस्थित होते. सुभाष कदम यांनी प्रास्ताविक केले. हणमंत यादव यांनी आभार मानले. रोहन कदम, प्रशांत कदम, राजेंद्र कदम, दत्तात्रय कदम, डॉ. प्रियांका बर्गे, प्रज्ज्वला कदम, सुमन यादव, स्मिता साळुंखे, संगीता साळुंखे, माहेश्वरी कोळेकर, स्वाती शिंदे आदींनी यशस्वितेसाठी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमास विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, शिक्षक आदींची उपस्थिती होती.
