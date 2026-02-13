रब्बी हंगामात अधिक उत्पादनासाठी हरभरा पिक फायदेशीर : डॉ. रमेश भदाणे....पंढरपूर संशोधन केंद्रावर फुले कृषी महोत्सव साजरा...
पंढरपूर : येथील फुले कृषी महोत्सवात मार्गदर्शन करताना डॉ. रमेश भदाणे. यावेळी उपस्थित शेतकरी.
रब्बी हंगामात अधिक उत्पादनासाठी हरभरा पीक फायदेशीर
डॉ. रमेश भदाणे; पंढरपूर संशोधन केंद्रामध्ये फुले कृषी महोत्सव उत्साहात
पंढरपूर, ता.१३ : रब्बी हंगामातील हरभरा हे कडधान्य पीक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक तसेच शेत जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे मानवी आहारातही हरभरा पिकाचे महत्त्व आहे. कमी खर्चात जास्त उत्पन्नासाठी शेतकऱ्यांनी हरभरा पिकाचा वापर करावा, असे प्रतिपादन डॉ. रमेश भदाणे यांनी केले.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत पंढरपूर कडधान्य व तेलबिया पिके संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र व उपविभागीय कृषी अधिकारी, कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन, यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंढरपूर संशोधन केंद्रामध्ये नुकताच कृषी महोत्सव २०२६ आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी ते बोलत होते. फुले कृषी महोत्सवाचे औचित्य साधून संशोधन केंद्रावर पीक प्रात्यक्षिक व शिवार फेरी आयोजित करण्यात आली होती. त्यानिमित्त डॉ. रमेश भदाणे यांनी परिसरातील उपस्थित शेतकऱ्यांना हरभरा, करडई, सूर्यफूल, गहू, ज्वारी, भुईमूग, चवळी, जवस इत्यादी रब्बी हंगामातील एकूण ५९ वाणांची पीक प्रात्यक्षिक शेतकऱ्यांना दाखवून त्याबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच हरभरा पिकाचे सरासरी उत्पादन वाढीसाठी संशोधन केंद्रावर राबवण्यात आलेल्या हरभरा बीजोत्पादन कार्यक्रमाची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
या कार्यक्रमानिमित्त सोलापूर येथील सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. नितीन रणशूर यांनी हरभरा उत्पादनातील समस्या व त्यावरील विद्यापीठात सुरू असलेले संशोधन तसेच आधुनिक शेतीत ए. आय. तंत्रज्ञानाचा वापर याविषयी मार्गदर्शन केले. मोहोळ येथील कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. तानाजी वालकुंडे यांनी मुरघास तयार करण्याची पद्धत आणि वापर, यावर माहिती दिली. यावेळी शेतकरी शास्त्रज्ञ मंच अध्यक्ष गणपत बागल व प्रगतिशील शेतकरी अमोल रणदिवे यांनी शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून राहुरी कृषी विद्यापीठामार्फत शेतकऱ्यांसाठी झालेले संशोधनाबद्दल समाधान व्यक्त केले व भविष्यात शेतकऱ्यांना गरज असलेल्या विषयांवर अजून संशोधन करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
याप्रसंगी सांगोला तालुका कृषी अधिकारी दीपाली जाधव यांनी एआय ॲपबद्दल शेतकऱ्यांना माहिती दिली व आभार केले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रामचंद्र बनसोडे यांनी केले. या महोत्सवासाठी संशोधन केंद्रावर कार्यरत कर्मचारी सर्वश्री लक्ष्मण नरोडे, विकास काळे, समाधान गवळी, संतोष होडगीकर, संतोष देशमुख, सोमनाथ वाघज यांनी परिश्रम घेतले.
५९ प्रकारची पीक प्रात्यक्षिके
पाहून शेतकऱ्यांमध्ये आनंद
रब्बी हंगामात ५९ प्रकारच्या विविध वाणांचे पीक प्रात्यक्षिक, वेगवेगळ्या जातींमधील फरक एकावेळी या संशोधन केंद्रावर पाहून शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला.
