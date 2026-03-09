विरोधकांची मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाची चाचपणी
नवी दिल्ली, ता. ९ : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणलेल्या विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावाची चाचपणी सुरू केली आहे. आयोगाच्या मतदारयादी फेरपडताळणी मोहिमेविरुद्ध (एसआयआर) आक्रमक तृणमूल काँग्रेस यासाठी विशेष आग्रही असून, प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही यासाठी अनुकूलता दर्शविल्याचे समजते.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ‘एसआयआर’मध्ये पश्चिम बंगालमधील सुमारे ६३ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली असून, ६० लाखांहून अधिक मतदार अपात्र ठरले आहे. यामुळे तृणमूल काँग्रेसमध्ये सातत्याने नाराजी व्यक्त केली असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेटही घेतली होती. या भेटीनंतर तृणमूल काँग्रेसने आयोगावरील टिकेची धार वाढविली आहे. ‘एसआयआर’मध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप करताना तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर सत्ताधारी भाजपच्या हातातील बाहुले असल्याचीही टीका केली होती.
दरम्यान, बिहारनंतर पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूसह ज्या राज्यांमध्ये ‘एसआयआर’ प्रक्रिया राबविण्यात आली तिथे काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुकसह अन्य विरोधी पक्षांनी ‘एसआयआर’रला विरोध दर्शविला होता. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आता मुख्यनिवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी चालविली आहे.
लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावरून इंडिया आघाडीत मतभिन्नता होती. काँग्रेसच्या पुढाकाराने आलेल्या या अविश्वास प्रस्तावाला तृणमूल काँग्रेसने पाठिंबा देण्याचे टाळले होते, तर काँग्रेसकडूनही मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील संभाव्य महाभियोग प्रस्तावावर भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नव्हती. मात्र, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती झाल्याचे बोलले जात आहे.
दबावाचा राजकीय डाव
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच असते. लोकसभेत किमान १०० किंवा राज्यसभेत ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह महाभियोग प्रस्तावाची सूचना द्यावी लागते. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवता येते. मात्र, विरोधकांकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने हा प्रस्ताव सरकारवर दबाव आणण्याचा राजकीय डाव असल्याची चर्चा आहे.
