आध्यात्मिक संस्थेतील मुलांच्या छळाचा पेच कायम
आळंदी, ता. ९ : येथील एका आध्यात्मिक शिक्षण संस्थेत बालकांचा शारीरिक व मानसिक छळ होत असल्याची तक्रार चाइल्ड हेल्पलाइनवर प्राप्त झाल्यानंतर, प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत २१ बालकांची पुण्यातील दोन निवारागृहात रवानगी केली. महिला व बालविकास आयुक्तालय आणि आळंदी नगरपरिषदेने संयुक्तपणे ही मोहीम राबविली.
आळंदीतील शिवछत्रपती आध्यात्मिक गुरुकुल संस्थेबाबत चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ वर तक्रार आली होती. याची दखल घेत बालकल्याण समितीच्या सदस्या संध्या गायकवाड, अॅड. परेश खाडिलकर, सारिका आगज्ञान आणि नंदिता अंबिके यांनी संस्थेच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुख्याधिकारी माधव खांडेकर व पोलिस प्रशासनाने रविवारी (ता. ८) संस्थेची पाहणी केली. तेथे सुविधांचा अभाव आणि अनुचित प्रकार घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले.
सुरक्षिततेच्या कारणास्तव २१ पैकी ६ बालकांना पुण्यातील ‘साथी’ तर १५ बालकांना ‘साई’ या खुल्या निवारागृहात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. स्थलांतरापूर्वी सर्व बालकांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. गेल्या चार दिवसांतील ही दुसरी कारवाई असल्याने आळंदीतील अनधिकृत संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत.
याबाबत पुण्यातील बालकल्याण समिती सदस्यांनी रविवारी (ता. ८ ) संबंधित संस्थेबाबत कारवाईचे निर्देश नगरपरिषदेला दिले. संस्थेमध्ये वास्तव्यास असलेल्या एकूण २१ बालकांची सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तत्काळ स्थलांतराची आणि बालकांच्या तात्पुरत्या पर्यवेक्षणाबाबत कार्यवाही करण्यात आली.
संस्थेची इमारतही अनधिकृत
संस्थेची चार मजली इमारत अनधिकृत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. नगरपालिकेकडे केवळ ४२० चौरस फुटांची नोंद असून, उर्वरित बांधकाम नियमबाह्य असल्याचे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सांगितले.
