...अन्यथा पुन्हा बागा बंद होतील!

पुणे - पुणेकरांनो, सलगच्या लॉकडाउनने तुम्ही कंटाळलेला. म्हणून खास तुमच्या मनोरंजनासाठी बागा-उद्याने खुली केली; पण कोरोनाची भीती म्हणून ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना प्रवेश नसेल, असं तुम्हाला सांगितलं होतं...तरीही ते उद्यानात येताहेत. हे नक्कीच धोक्‍याचं आहे. यासाठी एक तर बागेत यायचं टाळा, अन्यथा आम्हाला पुन्हा दरवाजांना टाळा ठोकावा लागेल, असा सूचनावजा इशारा महापालिकेने दिला आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा लॉकडाउनमुळे शहरातील बागा-उद्याने साडेसात महिने बंद होती. मात्र पुणेकरांच्या आग्रहास्तव गेल्या आठवड्यात उद्यानांची दारे खुली करण्यात आली. त्याचवेळी कोरोनाचा धोका अजून सरलेला नसल्याचे लक्षात घेऊन महापालिकेने ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना बागेत येण्यास मनाई केली. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत ज्येष्ठांसह लहान मुलेही उद्यानांत बेफिकिरीने येत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. यामुळे या आजाराचा संसर्ग पुन्हा पसरण्याची भीती महापालिकेतून व्यक्त केली जात आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून शहरातील 191 बागा-उद्यानांना टाळे होते; परंतु संसर्ग कमी झाल्याने ती उघडण्याचा आग्रह पुणेकरांनी महापौर मुरलीधर मोहोळांसह प्रशासनाकडे धरला होता. पुण्यासह राज्यातील कोरोना आटोक्‍यात येऊ लागल्यानंतर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार पहिल्या टप्प्यात 81 उद्याने नागरिकांसाठी खुली केली आहेत; परंतु ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आजार असलेल्यांना प्रवेश नसेल. त्याशिवाय, कोरोना रोखण्याच्या उपायांना प्राधान्य द्यावे, असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आपल्या आदेशातून बजावले होते. नियमांचे पालन न केल्यास उद्याने बंद करावी लागतील, हेही आयुक्तांनी आदेशात स्पष्ट केले होते. तथापि, बहुतांशी उद्यानांतील सुरक्षा व्यवस्थेला न जुमानता नागरिक बेजबाबदारपणे उद्यानांत येत असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. नागरिकांना योग्य त्या सूचना करूनही त्याचे पालन होताना दिसत नसल्याचे उद्यान खात्याचे अधिकारी-कर्मचारी सांगत आहेत. त्यामुळे उद्यानांचे दरवाजे पुन्हा बंद होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. कोरोनाची साथ कमी होत असल्याची आकडेवारी पुढे येत असतानाच दिवाळीनिमित्त बाजारपेठांत गर्दी होऊ लागल्याने महापालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यात आता उद्यानांतील बेशिस्तपणामुळेही भीतीत भर पडल्याचे दिसत आहेत. पुणेकरांच्या सुरक्षिततेसाठी उद्यानांतील प्रवेशासाठी नियमावली आहे. तिच्याकडे दुर्लक्ष करून नागरिक उद्यानांत फिरताना दिसत आहेत. यामुळे कोरोनाचा आजार पसरू शकतो. नागरिकांनी काळजी न घेतल्यास उद्याने बंद करण्याइतपत कार्यवाही होईल.

-अशोक घोरपडे, प्रमुख, उद्यान विभाग, महापालिका

