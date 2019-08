समस्यांच्या भडीमारामुळे  नागरिक मेटाकुटीला 

पुणे ः रस्त्याची झालेली चाळण, मागील चार महिन्यांपासून बंद असलेले पथदिवे, कुत्र्यांचा सुळसुळाट, त्यातच भर म्हणून स्मार्टसिटी अंतर्गत अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या विकासकामांमुळे बाणेर येथील ऑफ पॅन कार्ड रस्ता परिसरातील नागरिक हैराण झाले आहेत. संबंधित प्रशासनाने तातडीने यात लक्ष घालून आवश्‍यक त्या उपाययोजना योजून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी स्थानिक रहिवाशांची मागणी आहे. बाणेर गावातील दत्त मंदिराकडून एक रस्ता जेड कल्पतरू सोसायटीमार्गे पुढे मुंबई-बंगळूर महामार्गाला जाऊन मिळतो. येथे अनेक लहान-मोठे गृहप्रकल्प उभारले आहेत. सध्या या ठिकाणी स्मार्टसिटी अंतर्गत रस्त्याचे काम सुरू असून, ते अनेक महिन्यांपासून संथ गतीने सुरू आहे. त्यातच पावसामुळे या ठिकाणच्या रस्त्यावर मोठ-मोठे खड्डे पडून रस्त्याची चाळणच झाली आहे. या त्रासाची कमतरता होती म्हणून की काय, गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून येथील पथदिवे बंद आहेत. यामुळे या ठिकाणी राहणाऱ्या महिलांना रात्रीच्या वेळी कामावरून घरी जायला उशीर झाला, तर जीव मुठीत धरूनच घर गाठावे लागते. अंधार असल्याने लुटालूट होण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. रात्री आठनंतर महिलांना एकटीने बाहेर पडणे अशक्‍य झाले आहे. ज्येष्ठ नागरिकपण या खड्ड्यांना वैतागले आहेत. या ठिकाणी दुचाकींचे अनेक अपघात होत आहेत.

हा भाग डोंगराजवळचा असल्याने साप, तसेच इतर कीटकांचीपण भीती आहेच. येथे कुत्र्यांचा सुळसुळाट असल्याने दुचाकीस्वारांच्या अंगावर ते धावून जातात. नागरिकांना रात्री पायी बाहेर पडणे अशक्‍य होऊन बसले आहे. तरी प्रशासनाने या सर्व गोष्टीची दखल घेऊन लवकर काहीतरी उपाय योजना करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. ""गेली सहा वर्षे मी या ठिकाणी राहत असून, रस्त्याच्या त्रासाला खूप कंटाळलो आहे. सर्व कर आम्ही वेळेत भरूनसुद्धा आमची गैरसोय होत आहे.'' - अजय बिरारी, अल्पाईन रीच सोसायटी

""या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे प्राइड प्लॅटिनम सोसायटीतील एक महिला दुचाकी वरून पडल्याने त्यांच्या गुढघ्यावर मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागली. शहराचा विकास व्हावा, असे आम्हालाही वाटते, पण त्यासाठी प्रशासनाने काहीतरी पर्यायी व्यवस्था करावी.'' - सिद्धार्थ गांगुर्डे, स्थानिक रहिवासी

""या ठिकाणी रस्त्याचे काम करताना केबल तुटल्याने हे पथदिवे बंद आहेत. एक-दोन दिवसांत तातडीने दुरुस्ती करण्यात येईल.'' -अशोक केदारी, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत विभाग, औंध क्षेत्रीय कार्यालय

""स्थानिक नागरिकांकडून रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा ताब्यात न मिळाल्याने हे काम रखडले आहे. काम त्वरित मार्गी लागावे यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे'' - प्रतीक भिलारे, कनिष्ठ अभियंता, स्मार्ट सिटी

