लॉकडाऊनबाबत बारामतीमधील नागरिक म्हणतात... 

बारामती : शहर व तालुक्यातील कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढत असताना आता पुन्हा एकदा लॉकडाऊनची चर्चा सुरु झाली आहे. लोकांनी शिस्त न पाळल्यास नाईलाजाने पुन्हा लॉकडाऊनकडे जावे लागेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे समाजातून मात्र लॉकडाऊनला तीव्र विरोध असून इतर पर्यायांचा विचार व्हायला हवा असा सूर उमटत आहे. पुणे शहरात गेल्या २४ तासात २८ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. वाचा सविस्तर बारामतीत लॉकडाऊन हवा की नको या बाबत आज सकाळने समाजमनाचा कानोसा घेतल्यानंतर बहुसंख्य लोकांनी लॉकडाऊन नको अशीच भूमिका मांडली. लॉकडाऊननंतर पुन्हा अनलॉक केल्यानंतर ही संख्या आटोक्यात येईल याची काय शाश्वती असाच अनेकांचा सूर होता. निर्बंध जरुर घाला पण पूर्ण बंदची भूमिका नकोच असेच मान्यवरांनी नमूद केले. गरज असल्यास शनिवार रविवार बंद ठेवायची तयारी आहे, वेळेचे बंधनही व्यापारी पाळतील, पण पूर्ण लॉकडाऊनची कोणाचीच मानसिकता नाही. आर्थिक नुकसान तर होईलच पण हा खरच पर्याय आहे का याचा विचार व्हायला हवा -नरेंद्र गुजराथी, अध्यक्ष, बारामती व्यापारी महासंघ. बारामतीतील मार्केट यार्ड लॉकडाऊनमुळे बंद राहिले तर त्याचा थेट फटका शेतक-यांना बसतो, मालाचे दर वाढतात, त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो, त्या मुळे मार्केट बंद करणे हे न परवडणारे आहे. कोरोनाचे सगळे नियम आम्ही पाळत आहोत.- महावीर वडूजकर, अध्यक्ष, मर्चंटस असोसिएशन, बारामती. गेले वर्षभर लॉकडाऊनने प्रचंड नुकसान झाले आहे. लॉकडाऊन ऐवजी इतर पर्यायांचा प्रशासनाने विचार करावा, पूर्ण बंद केल्याने छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागतील. किमान निर्बंध असावेत, जेणेकरुन नुकसान कमी होईल. आम्ही कोरोनाचे सगळे नियम पाळतच आहोत. –गिरीश कुलकर्णी, हॉटेल व्यावसायिक. हमाल बांधवांच हातावरच पोट असत. पोती उचलली तरच रोज मिळेल आणि चूल पेटेल. लॉकडाऊन झाल तर जगायच कस....मागच्या लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला कसलीच मदत झाली नाही. बारामतीत आज 1200 हमाल बांधव आहेत, त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होईल. आम्ही नियम पाळतो आहोत, पण लॉकडाऊन अजिबात नको -शंकर सरक, अध्यक्ष, बारामती हमाल पंचायत माथाडी कामगार संघटना, बारामती. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक नुकसान होते आहे ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र दुसरीकडे वाढणारी रुग्णसंख्या विचारात घेता ही साखळी तोडायची असेल तर लॉकडाऊनला आता तरी पर्याय नाही असे मला वाटते. रुग्णसंख्या अचानक वाढून रुग्णालयात जागा शिल्लक नाही अशी परिस्थिती होऊ नये या साठी साखळी तोडण्यासाठी काही दिवसांचा लॉकडाऊन गरजेचा आहे. -सुनिता शहा, बारामती. लॉकडाऊननंतर कोरोना पूर्ण नाहीसा होणार आहे का? इतर शहरातून येणारे लोक संक्रमित असतील तर त्याला काय करणार, असे अनेक प्रश्न आहेत. लॉकडाऊन का पर्याय अजिबात नाही, त्याने आर्थिक नुकसानच अधिक होईल, वेळेचे निर्बंधही लादू नयेत, त्याने ठराविक वेळेत अधिक गर्दी होते, त्या मुळे जनप्रबोधन करणे, लोकांनी नियमांचे पालन करणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे हाच यावरचा प्रभावी मार्ग आहे. इतर पर्यायांचा विचार व्हायला हवा. –डॉ. हर्षवर्धन व्होरा, ज्येष्ठ वैद्यकीय व्यावसायिक, बारामती. काय स्थिती...

• शासकीय व खाजगी रुग्णालयात मिळून 814 बेडस उपलब्ध

• सध्या सर्व ठिकाणी मिळून 780 रुग्ण दाखल.

• ऑक्सिजनवर असलेले रुग्ण 82 व्हेंटीलेटरवर 16 रुग्ण

• एकूण 1186 रुग्ण उपचाराखाली आहेत.

• बारामतीतील कोव्हिड केअर सेंटरची क्षमता 733 दाखल रुग्ण 406.

• कोरोना सुरु झाल्यापासून बारामतीत झालेल्या तपासण्या 52134 या पैकी 9365 रुग्ण पॉझिटीव्ह- हे प्रमाण 18 टक्के आहे.

• मार्च महिन्यात 15415 तपासण्या झाल्या त्यात 2164 रुग्ण पॉझिटीव्ह आढळले, हे प्रमाण सरासरी 14 टक्के आहे.

• आज 270 रुग्णांच्या तपासण्या झाल्या त्या पैकी 111 रुग्ण पॉझिटीव्ह आढळले, हे प्रमाण 41 टक्के आहे, कालचे प्रमाण 23 टक्के होते.

• कोरोना रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण 10 ट्क्क्यांहून कमी असले तर कोरोना आटोक्यात आहे, असे समजले जाते.

• बारामती तालुक्यात 4 तर शहरात 18 कोरोना हॉटस्पॉट. सर्व अधिका-यांवर जबाबदारी द्यायची गरज...

कोरोना साथीच्या काळात ठराविक अधिका-यांचा अपवाद वगळता इतर अधिकारी कोठेच दिसत नाही. शासनाच्या सर्वच अधिका-यांवर समान प्रमाणात जबाबदारीचे वाटप केल्यास त्याचा परिणाम दिसू शकेल. आरोग्य विभागाशी संबंधित नसले तरी आपत्ती व्यवस्थापन प्रक्रीयेत सर्वच अधिका-यांवर समान जबाबदारी आता द्यायला हवी, अशी ही मागणी होत आहे. (संपादन : सागर डी. शेलार)

