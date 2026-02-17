बारावीच्या भौतिकशास्त्र परीक्षेत सामुदायिक कॉपीचा महाघोटाळा
बारावी भौतिकशास्त्र परीक्षेत
सामुदायिक कॉपीचा घोटाळा़
वाशिम जिल्ह्यातील प्रकार; ५८१ विद्यार्थ्यांची एकसारखी उत्तरे
वाशीम, ता. १७ : बारावीच्या भौतिकशास्त्र विषयाच्या परीक्षेदरम्यान केंद्र क्रमांक ०९०६, श्री मैनागीरी महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय, टो-जुमडाफाटा येथे सामुदायिक कॉपीचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. भरारी पथकाच्या अचानक धाडीत तब्बल ५८१ विद्यार्थ्यांनी शब्दशः एकसारखी उत्तरे लिहिल्याचे स्पष्ट झाले असून शिक्षण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
१६ फेब्रुवारी रोजी दुपारी साडेबारा वाजता भरारी पथकाने केंद्रावर अचानक पाहणी केली असता, केंद्रावरील गंभीर अनियमितता उघड झाल्या. एकूण ५८४ नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांपैकी ५८१ विद्यार्थी उपस्थित होते. मात्र परीक्षा केंद्रावर अत्यंत दाटीवाटीची बैठकव्यवस्था केली होती. ‘टिनशेड’मध्ये परीक्षा घेतली जात होती, अपुरी प्रकाशयोजना, पंख्यांची कमतरता आणि केवळ ८ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर संपूर्ण केंद्राची जबाबदारी असल्याचे आढळले. वीज खंडित झाल्यास जनरेटरची कोणतीही सुविधा नव्हती. उत्तरपत्रिकांची नमुना तपासणी करताना धक्कादायक बाब समोर आली. बहुसंख्य विद्यार्थ्यांची उत्तरे अक्षरशः शब्दशः जुळत होती. काही उत्तरपत्रिकांवर वस्तुनिष्ठ प्रश्नांवर पेन किंवा पेन्सिलने खुणा केल्याचेही निदर्शनास आले. हे सर्व प्रकार संघटित पद्धतीने झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
तपासादरम्यान एक कर्मचारी मोबाईल फोन घेऊन केंद्रात फिरताना आढळला. मोबाईल तपासणीस टाळाटाळ केल्यानंतर अखेर दोन मोबाईल जप्त करण्यात आले. हे मोबाईल पुढील चौकशीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.
बैठे पथकानेही आपल्या अहवालात स्पष्ट नमूद केले आहे की, उपस्थित ५८१ विद्यार्थ्यांनी सामुदायिक कॉपी केली आहे. भरारी पथकाचा अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, उत्तरपत्रिकांतील साम्य आणि केंद्रावरील भौतिक सुविधांचा अभाव यावरून हा प्रकार नियोजनबद्ध असल्याचे दिसून येत आहे.
----------------
२६ शिक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश
दोषी कर्मचाऱ्यांवर निलंबन आणि गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. सदर प्रकरणात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मंगल धुपे यांनी तालुका शिक्षणाधिकाऱ्यांना या संस्थेच्या शिक्षकांना निलंबित करण्याचे आदेशानंतर संबंधित संस्थेस २६ शिक्षकांना निलंबित करण्याचे आदेश गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बजावले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.