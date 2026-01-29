ढगाळ हवामानामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर
ढगाळ हवामानामुळे शेतकऱ्यांत चिंता
रब्बी पिकांवर किडीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता
दहिवडी, ता. २९ : माण तालुक्यातील ढगाळ हवामानामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. ढगाळ वातावरणामुळे रब्बी पिकांवर किडीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
माण तालुक्यात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सातत्याने असलेल्या ढगाळ वातावरणामुळे रब्बी हंगामातील पिकांवर मोठे संकट ओढावले आहे. कडाक्याच्या थंडीऐवजी वातावरणात आर्द्रता वाढल्याने कांदा, ज्वारी, हरभरा आदी पिकांवर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव झाला असून, उत्पन्नात मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ज्वारीवर ढगाळ हवेमुळे ‘चिकटा’ रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. यामुळे पाने काळी पडू लागली असून, धान्याच्या दर्जावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हरभरा सध्या फुलोऱ्यात आणि घाटे धरण्याच्या अवस्थेत आहे. मात्र, ऊबदार आणि ढगाळ हवामानामुळे घाटे अळीचा प्रादुर्भाव वेगाने पसरत आहे. सततच्या ढगाळ हवामानामुळे कांदा पिकावर ‘करपा’ रोगाचे सावट आहे. ज्यामुळे पिकांची वाढ खुंटली आहे. निसर्गाच्या लहरी हवामानामुळे कांदा पिकावर रोग व किडींच्या प्रादुर्भावात वाढ झाल्याने फवारणीच्या खर्चात वाढ होताना दिसून येत आहे. ढगाळ वातावरण कायम राहिल्यास नुकसानीचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. हातातोंडाशी आलेला घास या वातावरणामुळे हिरावला जाण्याची भीती वाटत आहे.
- कैलास मगर, शेतकरी
सध्या शेतकऱ्यांची कसोटी पाहणारे वातावरण आहे. शेतकऱ्यांनी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन योग्य औषधांचा वापर करून पिकांची हानी टाळावी.
-राजू इंगळे, कृषी केंद्र चालक
