पुणे : लॉकडाउनमध्ये पुणेकरांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची मी काळजी घेतली. त्यानुसार, पोलिसांनीही त्याचे पालन केले. असे असतानाही काही पोलिस मित्रांकडून (एसपीओ) थेट काठी हातात घेऊन, नागरिकांना त्रास दिला जात असल्याच्या गंभीर घटना घडत आहेत. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. यापुढे पोलिस मित्रांनी हातात काठी घ्यायची नाही आणि पोलिसांनी नागरिकांकडे विचारणा व कारवाई करण्याचे काम स्वतः करायचे आहे, अशी रोखठोक भूमिका पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी घेत पुणेकरांना दिलासा दिला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे काही पोलिस मित्रांच्या मुजोरपणाला अंकुश लागला.(Commissioner of Police Amitabh Gupta warn SPO to Behave with citizens at check post)

संचारबंदी लागू झाल्यापासून नाकाबंदीच्या ठिकाणी नागरिकांना कुठल्याही प्रकारे त्रास देऊ नये, त्यांच्याशी सहकार्याची भूमिका ठेवावी, असे पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पोलिस सहआयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे, पश्‍चिम प्रादेशिक विभागाचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त डॉ. संजय शिंदे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) अशोक मोराळे यांनी पोलिसांना दिल्या होत्या. त्यानुसार, पोलिसांकडूनही नागरिकांना सहकार्याची भूमिका घेण्यात आली होती. मात्र, काही दिवसांपासून काही पोलिस मित्रांकडून नागरिकांना अडवणे, त्यांच्या वाहनांच्या चाव्या काढून घेणे, दमदाटी, शिवीगाळ करणे, त्यांच्यावर काठी उगारणे, काठीने मारणे असे प्रकार घडत होते. विशेषतः पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा प्रकार घडत असूनही, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. कोरोना रुग्ण किंवा गरीब, भिक्षेकऱ्यांना जेवण घेऊन जाणाऱ्या व्यक्ती, रुग्णांना दवाखान्यात घेऊन जाणाऱ्या व्यक्ती तसेच अत्यावश्‍यक सेवा व महत्त्वाच्या कामांसाठी बाहेर पडणाऱ्या व्यक्तींनाही पोलिस मित्रांच्या मुजोरपणाला सामोरे जावे लागत होते.

या प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः त्रस्त झाले होते. त्याची ‘सकाळ’ने गांभीर्याने दखल घेऊन, बातम्या प्रसिद्ध केल्या. त्याचे शेकडो पुणेकरांनी स्वागत करीत ‘सकाळ’कडे पत्र, ईमेलसह फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या समाजमाध्यमावर प्रतिक्रिया दिल्या. या सगळ्या प्रकाराची पोलिस आयुक्त गुप्ता यांनी गांभीर्याने दखल घेतली. त्यानंतर सोमवारी दुपारी सर्व पोलिस ठाण्यांच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांची बैठक घेतली. यामध्ये त्यांनी पोलिस मित्रांच्या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच त्यामध्ये सुधारणा करून, पोलिस मित्रांना शिस्तीत काम करण्याबाबत सूचना दिल्या.

''सध्या मेडिकल इमर्जन्सी आहे. त्यामध्ये पोलिसांकडून नागरिकांना सहकार्याची भूमिका पाहिजे. त्यादृष्टीने आम्ही काम करत आहोत. पोलिस मित्रांनी फक्त पोलिसांना मदत करायची आहे. पोलिसांचे काम त्यांनी करायचे नाही. पोलिस मित्रांचे नेमके काय काम आहे, हेही त्यांना सांगण्याच्या सूचना पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिल्या आहेत.’’

- अमिताभ गुप्ता, पोलिस आयुक्त