Coronavirus : दारूच्या दूकानासमोर सोशल डिस्टंसिंग पाळलं नाही तर...; पोलिस आयुक्तांचे आदेश

पुणे : दारूच्या दूकानासमोर सोशल डिस्टंसिंग पाळलं नाही तर दूकानदारांवर होणार कारवाई होणार असल्याचे पुणे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. सोशल डिस्टंसिंग पाळण्याचे पोलिस आयुक्तांनी आदेश दिले आहेत. त्याबाबत त्यांनी ट्विट करून माहिती दिली आहे.

IMPORTANT:: Wine shops have to take steps for ensuring social distance norms & it is their duty in RED zone

2)If any shop becomes reason for crowding, action will be taken

3) adopt token system with timings: place people outside to keep social distance: arrange sanitizers 1/3

