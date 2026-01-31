ढेबेवाडी सणबूरला भाजप प्रचारार्थ सभा
समाजकार्य रक्तातच, देत आलो, देत राहणार
रमेश पाटील : सणबूरला डॉ. प्राची पाटील, नितीन पाटील व आकांक्षा खेडेकर यांच्या प्रचारार्थ सभा
ढेबेवाडी, ता. ३१ : ‘समाजकार्याची तळमळ रक्तातच असावी लागते, आम्हाला तो वारसा आहे. समाजकार्याला राजकीय साथ मिळाल्यास चौपटीने काम करता येते. म्हणून निवडणुकीत उतरलो आहोत. डॉ. प्राची पाटील हे साधेसुधे नेतृत्व नाही थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर तुमचे प्रश्न मांडून ते सोडवून घेणारे अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व आहे. या निवडणुकीत त्यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाचे तिन्ही उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी करून विभागाच्या विकासाला गती द्या,’ असे आवाहन माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील यांनी व्यक्त केले.
सणबूर (ता. पाटण) येथे मंद्रुळकोळे जिल्हा परिषद गटातील भाजपच्या उमेदवार डॉ. प्राची पाटील, मंद्रुळकोळे व सणबूर गणातील उमेदवार नितीन पाटील आणि आकांक्षा खेडेकर यांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते. उमेदवारांसह ज्येष्ठ नेते हिंदुराव पाटील, माजी सभापती उज्ज्वला जाधव, माजी उपसभापती प्रतापराव देसाई आदी उपस्थित होते.
श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘दिल्लीसह महाराष्ट्र आणि जिल्ह्यापर्यंत भाजपचीच सत्ता आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार व दोन मंत्री भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. आता सातारा जिल्हा परिषदेतही भाजपची सत्ता येण्यात कसलीही शंका नाही. विक्रमसिंह पाटणकर आणि सत्यजितसिंह पाटणकर यांच्या प्रयत्नाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून तालुक्यात कोट्यवधी रुपयांचा विकासनिधी आला असून, त्यातील विविध कामांचे भूमिपूजन गेल्या महिन्यात झाले आहे. त्यांच्या शिफारसीमुळेच जिल्हा नियोजन समितीवर मला काम करण्याची संधी मिळाली. उज्ज्वला जाधव यांना सभापती आणि प्रतापराव देसाई यांना उपसभापती करून त्यांनी सणबूर आणि भोसगावचा सन्मान केला आहे. तुमचे प्रश्न तडफेने सभागृहात मांडणाऱ्या भाजपाच्या प्राची पाटील, नितीन पाटील, आकांक्षा खेडेकर यांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून द्या.’’
डॉ. प्राची पाटील १२ वर्षांपासून प्राना फाउंडेशनच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. माजी आमदार व अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून कोट्यवधीची कामे या परिसरात झाली आहेत. आम्ही घेणारातले नाही, देणारातले आहोत देतच राहणार.
हिंदुराव पाटील म्हणाले, ‘‘देशाचे आणि राज्याचे राजकारण चांगल्या वळणावर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातात देश तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात राज्य सुरक्षित आहे. सत्यजित पाटणकर यांच्या पाठीशी पाटण विधानसभा मतदारसंघातील ९२ हजार मतदार आहेत. तालुक्याची प्रगती साधायची असेल, तर सत्तेत असायला पाहिजे म्हणून ध्येय धोरणे पटल्याने आम्ही भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.’’ डॉ. प्राची पाटील, आकांक्षा खेडेकर यांचे भाषण झाले. सचिन जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले.
------------------------
फोटो :..........08064
सणबूर : प्रचार सभेत बोलताना रमेश पाटील समोर उपस्थित.
-----------------------
