लोकसभाध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाच्या हालचाली
अविश्वास प्रस्तावाच्या हालचाली
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना लोकसभेत बोलता येत नसल्याबद्दल नाराज काँग्रेसने लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी चालविली आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील सहकारी समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस या प्रस्तावाबद्दल फारसे सकारात्मक नसल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, काँग्रेसने यासाठी खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्याची मोहीम राबविली असून उद्या (ता. १०) सभागृहात विरोधी पक्षनेत्यांना त्यांचे मुद्दे मांडण्याची परवानगी न मिळाल्यास अविश्वास प्रस्तावाचा विचार केला जाऊ शकतो. तत्पूर्वी, उद्या सभागृह सुरू होण्याआधी लोकसभाध्यक्षांसमवेत सरकार व विरोधकांच्या होणाऱ्या बैठकीवरही बरेच काही अवलंबून असेल, असे समजते.
लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू न दिल्याबद्दल विरोधी पक्ष लोकसभाध्यक्षांवर नाराज आहे. सभागृहातील गोंधळ आणि कामकाज वारंवार तहकूब करण्याच्या पार्श्वभूमीवर, विरोधी पक्षांनी लोकसभाध्यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. राज्य घटनेच्या घटनेच्या कलम ९४ (क) अंतर्गत हा ठराव मांडला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
यासंदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात आज सकाळी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा झाली. या बैठकीला द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना (यूबीटी), या पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत विरोधी पक्षांची एकत्रित रणनितीवर तसेच लोकसभाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या पर्यायावरही विचार करण्यात आला. सभागृहाच्या कामकाजात पक्षपात होत असल्याचा आणि त्यांचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
या घडामोडींवर काँग्रेसच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अविश्वास प्रस्तावासाठी स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याचे काम पक्षातील नेत्यांकडे देण्यात आले आहे. काँग्रेसच्या काही खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्याचेही सांगितले. मात्र समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस या प्रस्तावाबद्दल फारसे उत्साही नसल्याचे संकेत आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर या सूत्रांनी सांगितले की, राहुल गांधींना मंगळवारी बोलण्याची परवानगी न मिळाल्यास यावर पुढचा विचार केला जाईल.
अशी आहे अविश्वास प्रस्तावाची प्रक्रिया
राज्यघटनेच्या कलम ९४ मध्ये लोकसभेच्या अध्यक्षांना काढून टाकण्याची तरतूद आहे. याला अविश्वास प्रस्ताव असे म्हटले जात असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या अध्यक्षांना हटविण्याचा प्रस्ताव आहे. संसदीय नियमांनुसार, अशा प्रस्तावावर किमान ५० लोकसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत.
लोकसभेत विरोधकांकडे संख्याबळ नसल्याने लोकसभाध्यक्षांविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला जाईल. मात्र या प्रक्रियेच्या निमित्ताने लोकसभाध्यक्षांवर आणि पर्यायाने सरकारवर दबाव आणण्याची विरोधकांचा प्रयत्न आहे. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर लोकसभाध्यक्षांना सभागृहाचे कामकाज चालवता येत नाही. राज्यसभेमध्ये जगदीप धनकड सभापती असताना विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली होती. हीच रणनीती लोकसभेत अवलंबण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.