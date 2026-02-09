लोकसभेच्या अध्यक्षांवर भाजपचा दबाव काँग्रेसच्या महिला खासदारांचे पत्र; सभागृहाचे निष्पक्ष संरक्षक असावे
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ९ ः राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनुपस्थितीची पाठराखण करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने लोकसभेच्या अध्यक्षांवर दबाव आणल्याचा आरोप काँग्रेसच्या महिला खासदारांनी केला आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी सभागृहाचे निष्पक्ष संरक्षक म्हणून काम करावे, असे आवाहनही या महिला खासदारांकडून करण्यात आले आहे.
लोकसभेत पंतप्रधानांच्या उत्तराविनाच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आला होता. या चर्चेदरम्यान झालेल्या गोंधळानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात अनुचित प्रसंग ओढवण्याची शक्यता बोलून दाखविली होती. ‘काँग्रेसचे काही खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आसनाजवळ जाऊन अनपेक्षित कृत्य करू शकतात, याची माहिती माझ्याकडे आहे. त्यामुळे सभागृहात न येण्याची पंतप्रधान मोदींना विनंती केली होती,’ असे बिर्ला यांनी म्हटले होते. या घटनाक्रमानंतर काँग्रेसच्या महिला खासदारांनी बिर्ला यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे.
या पत्रावर प्रियांका गांधी-वद्रा त्याचप्रमाणे मुंबई प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांच्यासह ज्योतिमणी, आर. सुधा, ज्योत्स्ना महंत या खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या पत्रात महिला खासदारांनी म्हटले आहे, की पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीचा बचाव करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्यादबावामुळे लोकसभेचे अध्यक्ष बिर्ला यांनी काँग्रेसच्या महिला खासदारांवर गंभीर आरोप करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले. पंतप्रधान मोदी यांच्या लोकविरोधी सरकारविरुद्ध लढा दिल्याबद्दल आम्हाला लक्ष्य केले जात आहे. मोदी यांची सभागृहातील अनुपस्थिती विरोधकांच्या धमकीमुळे नव्हे तर भीतीपोटी केलेली कृती होती. काँग्रेस हा प्रेम, शांती, घटनात्मक मूल्ये आणि मानवी प्रतिष्ठेसाठी उभा असलेला पक्ष असून आमचा हिंसाचार आणि धमकीवर विश्वास नाही. आम्हाला धमकी देऊन गप्प केले जाऊ शकत नाही.
अध्यक्षांना पारदर्शक कामकाजाचे आवाहन करताना महिला खासदारांनी पत्रात म्हटले, की अध्यक्षांच्या कार्यालयाची प्रतिष्ठा आणि सभागृहाची विश्वासार्हता पुन्हा निर्माण करण्यासाठी पारदर्शकता हाच एकमेव मार्ग आहे. अध्यक्षांच्या कार्यालयाबद्दल आणि त्यांच्या सुस्वभावी वर्तनाबद्दल आदर आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षाकडून तुमच्यावर सतत दबाव आहे. इतिहासाने तुम्हाला कठीण परिस्थितीत योग्य बाजूने उभे राहणारे आणि देशाच्या भल्यासाठी घटनात्मक औचित्य राखणारे म्हणून लक्षात ठेवावे. घटनात्मक मूल्यांना उद्ध्वस्त करण्याऱ्या आणि लोकशाही पद्धतीला हानी पोहोचविण्यात कोणतीही हयगय न करणाऱ्यांच्या दबावापुढे झुकणारे म्हणून तुम्हाला लक्षात ठेवू नये, अशी अपेक्षा पत्रातून व्यक्त केली आहे.
बोलण्याची संधी नाकारणे अविश्वसनीय
काँग्रेसच्या महिला खासदारांवर निराधार आरोप करण्यास लोकसभेच्या अध्यक्षांना भाग पाडल्याचे तसेच मागील सलग चार दिवसांपासून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना लोकसभेत जाणूनबुजून बोलण्याची संधी नाकारण्यात आली हे अभूतपूर्व आणि अविश्वसनीय असल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे.
