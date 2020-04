पुणे : विद्यापीठात अडकलेल्या कामगारांचे होताहेत हाल

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रत्येक विद्यार्थ्याला 10 कुटुंबाची जबाबदारी घेण्याचे आवाहन केलेले असताना दुसरीकडे पुणे विद्यापीठात बांधकाम साइटवर अडकून पडलेल्या कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांचे हाल सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे विद्यापीठाच्या आवारात वसतीगृह, विभागांच्या इमारती, पाण्याची टाकी, क्रीडांगण यासह अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरू होती. तेथे १०० पेक्षा जास्त मजूर काम करत होते. लाॅकडाऊन सुरु झाल्यानंतरही हे कामगार तेथेच रहात आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाला हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी विद्यापीठातील आरोग्य केंद्रात कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांची तपासणी करून घेतली. सर्वांची तब्येत ठीक आहे. हे कामगार महिनाभरापासून कामाविना रहात आहेत. सुरुवातीला त्यांच्याकडे असलेला किराणा संपत आला आहे. यातील सुमारे २० कामगारांकडे तर सध्या खाण्यासाठी काहीच नाही. आम्हाला केवळ तांदूळ व डाळ दिली तर बस आहे, अशी मागणी या कामगारांनी विद्यापीठातील काही कर्मचाऱ्यांकडे केली आहे. याबाबत कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार म्हणाले, विद्यापीठात बांधकाम साईटवर राहणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव आरोग्य तपासणी करून घेतली आहे. यातील काहींना काम देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. विद्यापीठ आवारात राहणारे कामगार उपाशी रहाणार नाहीत याची काळजी घेऊ.

Web Title: Construction Workers who works in Pune University are facing Difficulties