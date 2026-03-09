राज्यांमधील आरोग्य संकट दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे – संसदेत सरकारची कबुली
राज्यांतील आरोग्य संकट दूषित पाण्यामुळे
केंद्र सरकारची कबुली; राज्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ९ : देशातील राज्यांमध्ये दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे २०२५ मध्ये आणि २०२६ च्या सुरुवातीला सार्वजनिक आरोग्य संकट निर्माण झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने आज राज्यसभेत दिली. मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेशातील या घटनांची माहिती देताना गृहनिर्माण व नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री तोखन साहू म्हणाले, ‘‘पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणे आणि पुरवठा व्यवस्थापनाची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे.’’
काँग्रेसचे खासदार मुकुल वासनिक यांनी दूषित पेयजलाबाबत राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री तोखन साहू यांनी सांगितले की, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशातील काही शहरांत दूषित पाण्याच्या घटना नोंदविण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गुजरातमधील गांधीनगर, बडोदा आणि बालासिनोर येथे पाणीपुरवठ्यातील बिघाडामुळे नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. गांधीनगरमध्ये टायफॉइडचा प्रादुर्भाव होऊन २५८ जणांना उपचार घ्यावे लागले, तर बालासिनोरमध्ये जुन्या पाईपलाईनमधील गळतीमुळे ५०६ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरातील भगीरथपुरा भागात डिसेंबर २०२५ मध्ये अतिसार आणि उलट्यांची साथ पसरली. या घटनेत २२ जणांचा मृत्यू झाला असून ४५९ नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. या प्रकरणी चौकशी सुरू असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेशातील या घटनेनंतर इंदूर महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असून आयुक्तांची बदली; तसेच काही अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम येथेही अतिसाराच्या साथीत दोन जणांचा मृत्यू झाला असून, २२४ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री तोखन साहू यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘जलवाहिन्यांमधील गळती, जुन्या पायाभूत सुविधांमुळे होणारे गंज, मलनिस्सारणाशी असलेले क्रॉस कनेक्शन आणि देखभालीचा अभाव ही दूषित पाण्याची प्रमुख कारणे आहेत. सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यासाठी ‘अमृत’ आणि ‘अमृत २.०’ योजनांद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.’’
