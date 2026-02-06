सहकारमहर्षिंया पुण्यतिथी निमित्त विविध कार्यक्रम
YSH26B05043
सहकार महर्षींच्या पुण्यतिथीनिमित्त उपक्रम
.........
अकलूज : सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अकलूज परिसरातील विविध संघटनांकडून विविध सामाजिक उपक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. श्री विजय गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने ह.भ.प.अंकुश महाराज रणखांबे यांचे कीर्तन होणार आहे.
तर सहकार महर्षी कारखान्यातर्फे समाधीच्या दर्शनानंतर प्रतिमेची मिरवणूक समाधीस्थळ, शिवरत्न बंगला ते सहकार महर्षी कारखाना मुख्य कार्यालयापर्यंत काढण्यात येणार आहे. तसेच मुख्य कार्यालयासमोरील पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पचक्र व पुष्पहार अर्पण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सहकार महर्षींच्या जीवनावर विद्यार्थ्यांची भाषणे होणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.