Coronavirus : पुण्यात कोणत्या प्रभागात किती रुग्ण? तुमच्या भागात किती आहेत रुग्ण?

पुणे : पुण्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. पुण्यात गेली तीन दिवसा झपाट्याने पसरलेल्या कोरोनाचा संसर्ग रविवारी मात्र थोडासा आटोक्‍यात राहिला असून, दिवसभरात नवे ७२ रुग्ण सापडले आहेत. या रुग्णांमुळे एकूण संख्या ०१ हजार १३९ पर्यंत गेली असली तरी; त्यातील ९०८ जण रुग्णालयांत आहेत. तर पाच रुग्ण मरण पावले असून; मृतांचा आकडा मात्र आता तीनशेंच्या घरात पोचला आहे. त्याचवेळी आणखी ४४ रुग्णांची स्थिती गंभीर आहे. दरम्यान, कोरोनामुक्त झालेल्या सहा जणांना घरी सोडण्यात आल्याने बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या १६५ झाली आहे. कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची २६ एप्रिल २०२०पर्यंतची वॉर्डनुसार आकडेवारी देण्यात आली असून सर्वात जास्त रुग्ण भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयात आहेत. भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयात एकूण २४५ रुग्ण आहेत. पुण्यात कोणत्या क्षेत्रिय कार्यालयात किती कोरोनाबधित रुग्ण? १) भवानी पेठ : २४५

२) ढोले पाटील रोड : १६३

३) शिवाजीनगर-घोले रोड : १४२

४) कसबा-विश्रामबाग : १३१

५) येरवडा : १२७

६) धनकवडी-सहकारनगर : ६१

७) वानवडी-रामटेकडी : ५६

८) बिबवेवाडी : ३२

९) हडपसर : ३२

१०) नगर रोड : ३०

११) कोंढवा : १६

१२) सिंहगड रोड : १०

१३) वारजे-कर्वेनगर : ९

१४) औंध-बाणेर : ४

१५) कोथरुड-बावधन : २

