अरे बापरे ! पुणे- नगर रस्त्यावरील 'हे' चार प्रभाग बनताहेत कोरोनाचे हाॅटस्पाॅट

रामवाडी (पुणे) : दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी सकाळी आठ ते बारा ही वेळ दिल्याने नागरिक घराबाहेर मोठया प्रमाणात पडत आहे. काही ठिकाणी सोशल डिस्टंन्सचे पालन होत नसल्याने कोरोनाचा संसर्ग या भागात वाढताना दिसत आहे. नगररोड क्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गंत चार ही प्रभागात कोरोना रुग्णांची संख्या 1305 वर जाऊन पोहचली आहे. यामध्ये काल पर्यंत 23 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 439 जणांना डिस्चार्ज मिळाला असून 819 रुग्ण उपचार घेत आहेत. होम क्वारंटाइन रुग्ण संख्या 24 आहे. पुणे : कोरोना काळात आरोग्य विभागाचे कार्यालयच बंद; कारण... खराडी, विमाननगर, कल्याणीनगर, वडगावशेरी, लोहगाव या ठिकाणी कोरोना रुग्णांची दिवसेंदिवस वाढती संख्या ही नागरिकांसाठी चिंता वाढवणारी आहे. विमाननगर - सोमनाथनगर प्रभाग तीनमध्ये एकूण 336 रुग्ण आढळले होते. या पैकी 166 जणांना डिस्चार्ज दिला आहे आणि 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 156 रुग्णांवर उपचार सुरु आहे आणि 5 जणांना होम क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. चंदननगर, खराडी प्रभाग चारमध्ये 279 रुग्ण उपचार घेत आहे तर 8 जणांचा मृत्यू झाला असून 136 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळाला आहे. 6 रुग्ण होम क्वारंटाइन आहेत. प्रभाग पाच कल्याणीनगर, वडगावशेरीमध्ये एकूण 357 रुग्ण आढळले होते. त्यापैकी 100 जणांना डिस्चार्ज दिला आहे व 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 247 रुग्णांवर उपचार सुरु आहे. होम क्वारंटाइन 4 आहेत. प्रभाग 42 पुणे महानगर पालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेला लोहगाव व परिसरात एकूण 183 रुग्ण आढळले होते. त्यापैकी 37 जणांना डिस्चार्ज दिला आहे तर 137 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत तर 9 होम क्वारंटाइन आहेत ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सर्वाधिक कोरोना रुग्ण हे चंदननगर, खराडी परिसरात वाढत आहे. थिटेवस्ती 29, तुकारामनगर 20, खराडी परिसर 20, बोराटे वस्ती 18, चंदननगर, खराडी 16, खराडकरपार्क 6, बिडी कामगार वसाहत 8, यशवंतनगर 6 या ठिकाणी रुग्ण संख्या अधिक आहे त्याच परिसरात बैठी घर सोसायट्या दोन तीन अशी कोरोना बाधित रुग्ण संख्या आहे. त्या खालोखाल वडगावशेरीत 24 रुग्ण, साईनाथनगर 13, पोलिस कॉलनी 10, गणेशनगर, नवरत्न सोसायटी, इम्पेरियल सोसायटी कल्याणीनगर त्यानंतर गांधीनगर येरवडा 11रुग्ण, बर्माशेल कॉलनी 14, -सम्राट चौक- यमुनानगर 9 , त्रिदलनगर को ऑप सोसायटी 6, दत्तप्रसाद सोसायटी- गणेशनगर 9, आईसलँड शास्त्रीनगर 9 पुरु सोसायटी विमाननगर 6 सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे. याच परिसरात एक, दोन रुग्ण सोसायटया बैठी घरे येथे आढळून आले आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा लोहगाव परिसर 24, साठे वस्ती 16, संतनगर 20, कोपर आळी येथे 7 सर्वाधिक रुग्ण संख्या आहे. सोसायटी व परिसर येथे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. प्रभाग 42 मध्ये इतर प्रभागाच्या तुलनेने रुग्ण संख्या कमी आहे तसेच मृत्यू हा शून्य आहे. परिसरात कोरोना रुग्ण संख्या वाढत असून काही नागरिक विनाकारण फिरणे, मास्क न बांधणे असे ही प्रकार येथे घडत असल्याने पोलिसांकडून या नागरिकांवर कारवाई केली जात आहे.

Web Title: Corona hotspots are being formed in four wards on Pune-Nagar road