पुण्यात 'ब्रेक द चेन'ला सुरुवात; अत्यावश्यक सेवांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश?

मुंबई- राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने कोरोनासदृश्य कठोर निर्बंध बुधवारपासून लागू करण्यात आलेत. बुधवारी रात्री आठ वाजल्यापासून लोकांना नव्या कोरोना नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. राज्यात कलम 144 लागू करण्यात आला आहे, त्यामुळे संचारबदी असणार आहे. 1 मेपर्यंत राज्यात कठोर निर्बंध लागू असतील. असे असले तरी अत्यावश्क सेवा-सुविधा या काळात सुरु राहणार आहेत. आयुक्त विक्रम कुमार यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. अत्यावश्यक सेवेत समावेश असलेल्या बाबी नेमक्या कोणत्या ते आपण सविस्तरपणे पाहुया... -रुग्णालये, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक्स, लसीकरण, वैद्यकीय विमा कार्यालय, फार्मसीज व फार्मासिटीकल कंपनी, इतर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, त्यास सहाय्य करणारे उत्पादन व वितरण युनिट तसेच त्यांचे डिलर्स, वाहतूक व पुरवठा करणाऱ्या आस्थापना, लस, सॅनिटायझर, मास्क, वैद्यकीय साहित्य व उपकरणे, कच्चा माल उत्पादन व पुरवठा करणारे व त्यांच्याशी निगडीत सर्व सेवा. -पशु वैद्यकीय दवाखाने, पाळीव प्राणी संगोपन केंद्र, पाळीव प्राणी खाद्याची दुकाने किराणा, भाजीपाला, फळे, डेअरी, बेकरी, मिठाई, मटन, चिकन, अंडी, मासे विक्रीची दुकाने -शीतगृह आणि गोदाम सेवा -सार्वजनिक वाहतूक टॅक्सी, रिक्षा, रेल्वे, विमान सेवा, वेगवेगळ्या देशांचे राजदूत यांची कार्यालये, पूर्व पावसाळी नियोजित कामे -स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सेवा, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि त्यांनी अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित केलेल्या सेवा, दूरसंचार सेवा आणि त्याच्याशी निगडीत देखभाल व दुरुस्ती सेवा -मालवाहतूक, पाणी पुरवठा सेवा, कृषी संबंधित सेवा आणि त्यांच्याशी संबंधित आस्थापना, सर्व प्रकारचे आयात निर्यात -ई-कॉमर्स (अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यासाठी), मान्यता प्राप्त मिडिया, पेट्रोल पंप आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने पुरविणाऱ्या सेवा, सर्व प्रकारच्या कार्गो / कुरियर सेवा डेटा सेंटर/क्लाऊड सर्विस प्रोव्हायडर, माहिती व तंत्रज्ञान यांचेशी संबंधित, पायाभूत सुविधा -आणि सेवा, शासकीय व खाजगी सुरक्षा सेवा विद्युत व गॅस वितरण सेवा, ATM's, पोस्टल सेवा, बंदरे (Port) व त्यासंबंधित उपक्रम, कस्टम हाऊस एजंट्स, लस / औषधे / जीवन रक्षक औषधांशी संबंधित वाहतूक करणारी अधिकृत परवाना धारक मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर -कोणत्याही अत्यावश्यक सेवांसाठी कच्चा माल, पॅकेजिंग साहित्याची निर्मिती करणारे/ पुरवठा करणारे सेवा -पावसाळा हंगामाकरिता नागरिक अथवा संस्थांसाठी साहित्याची निर्मिती करणाच्या सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे घोषित केलेल्या अत्यावश्यक सेवा..

