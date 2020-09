दौंड तालुक्याला हादरा, बीडीओ, आरोग्य अधिकारीच कोरोनाच्या जाळ्यात 

दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्याचे गट विकास अधिकारी यांना कोरोना विषाणूची बाधा झाल्यानंतर आता तालुका आरोग्य अधिकारी यांना देखील कोरोनाची बाधा झाली आहे. आठवडाभरात तालुक्यातील तीन अधिकाऱ्यांना बाधा झाली आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दौंडचे गट विकास अधिकारी गणेश मोरे यांना २७ ऑगस्ट कोरोना विषाणूची बाधा झाली असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. ते वैद्यकीय रजेवर गेल्याने त्यांच्याकडील कार्यभार पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी तथा कोरोनाच्या आजारातून बरे झालेले दिनेश अडसूळ यांच्याकडे देण्यात आला होता. परंतु ते वैद्यकीय रजेवर गेले आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी २ सप्टेंबर रोजी एका आदेशान्वये उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमर माने यांच्याकडे गट विकास अधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार दिला आहे. दौंड तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. अशोक रासगे यांना २ सप्टेंबर रोजी कोरोनाची बाधा झाली आहे. रूग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पुणे जिल्ह्यात कोरोनाची साखळी तुटेना दौंड तालुक्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करणाऱ्यां तीन अधिकाऱ्यांनाच बाधा झाल्याने चिंता वाढली आहे. तसेच, दौंड उप विभागाच्या (दौंड व शिरूर तालुका) पोलिस उप अधीक्षक ऐश्वर्या शर्मा व दौंड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मंगेश शिंदे यांची बदली झाल्याने ही पदे रिक्त असून, सध्या अन्य अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आलेला आहे. ११५५ पैकी ७८३ बरे झाले

दौंड तालुक्यात २९ एप्रिल ते १ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत एकूण ११५५ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यापैकी उपचारानंतर एकूण ७८३ जण बरे झाले आहेत. शहरातील १८ व ग्रामीण भागातील १७, असे एकूण ३५ नागरिकांचा संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे. तालुक्यात सक्रिय बाधितांची संख्या ३३७ इतकी आहे.

