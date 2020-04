लोणीकंदमध्येही कोरोनाचा शिरकाव; २७ वर्षीय तरूणाला संसर्ग

केसनंद : पुणे-नगर रस्त्यावरील लोणीकंद (ता. हवेली) मध्येही कोरोनाने शिरकाव केला आहे. वाघोलीत सापडलेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यांची खासगी लॅबमध्ये कोरोना तपासणी करण्यात आली. त्यात लोणीकंदमधील २७ वर्षीय तरुणाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे त्यास पुढील उपचारासाठी रवाना करण्यात आले. प्रशासनाने तरुणाच्या संपर्कात आलेल्यांची माहिती घेण्यास सुरुवात केला आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लोणीकंद ग्रामपंचायत, आरोग्य विभाग व पोलिसांच्या वतीने खबरदारी घेण्यात येत आहे. नियमित औषध फवारणीसह सर्व दुकानेही ग्रामस्थांनी बंद केली आहेत. लोणीकंदच्या सीमांसह तीन किलोमीटरचा परिसर पूर्णपणे लॉकडाउन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतलेला आहे. तसेच उद्यापासून गावात कोणास आजाराची काही लक्षणे आहेत का? याबाबत सर्वेक्षणही सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

Web Title: corona result is positive of 1 person in lonikand