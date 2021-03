लसीकरणासाठी थोपटले ‘दंड’; पुणे जिल्ह्यात दोन महिन्यांत सव्वातीन लाख जणांना डोस

पुणे : पुणे जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांत सव्वा तीन लाख जणांना कोरोना प्रतिबंधक लसीचा डोस देण्यात आला. यात ३८ टक्के लसीकरण ज्येष्ठ नागरिकांचे असून, त्यातही पुणे शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. देशात १६ जानेवारीपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाला सुरवात झाली. त्याला पुण्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवक, दुसऱ्या टप्प्यात फ्रंटलाइन वर्कर आणि आता तिसऱ्या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिक व ४५ ते ५९ वयोगटातील सहव्याधी असलेल्या रुग्णांना लस देण्यात येत आहे. त्यासाठी पुणे शहरात ८३, पिंपरी चिंचवडमध्ये २१ आणि ग्रामीण भागात ३१ लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आली आहे. त्यातून आतापर्यंत तीन लाख २६ हजार ४८ जणांनी लस घेतली असल्याची माहिती आरोग्य खात्याच्या दप्तरी नोंदली आहे. आरोग्य सेवकांचे लसीकरण

पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवकांना ही लस देण्यात आली. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील ७९ टक्के (८९ हजार ६९९) आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लशीचा डोस घेतला. त्यानंतर २८ दिवसांनी ३१ हजार ३२३ आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत दुसरा डोस घेतला आहे. त्यात ३९ हजार ९०९ पुण्यातील डॉक्टर आहेत. तर, तर त्या खालोखाल पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ३३ हजार ७८९ डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ही लस घेतली.

फ्रंटलाइन वर्कर

पोलिस, महसूल विभागातील कर्मचारी अशा फ्रंटलाइन वर्करला कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याचा टप्पा फेब्रुवारीपासून सुरू झाला. पुणे जिल्ह्यातील ६८ टक्के फ्रंटलाइनचे लसीकरण करण्यात यश मिळाले आहे. सव्वालाख ज्येष्ठांना लस

देशात एक मार्चपासून ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण सुरू झाले. त्याच्या पहिल्या दिवशी पुण्यात फक्त चार सरकारी लसीकरण केंद्रे होती. को-व्हिन ॲपमधील गोंधळाच्या परिस्थितीतून या लसीकरणाची सुरवात झाली. सरकारी आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या लस घेण्यासाठी लागलेल्या रांगा, असे चित्र पंधरा दिवसांपूर्वी शहरात होते. आता चारवरून ८५ पर्यंत लसीकरण केंद्रांची संख्या पुणे शहरात वाढविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. त्यात ४४ सरकारी तर, ४१ खासगी रुग्णालयांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात अवघ्या १३ दिवसांमध्ये एक लाख २३ हजार ज्येष्ठ नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली. त्यापैकी सर्वाधिक लस पुणे शहरातील ज्येष्ठांनी घेतली आहे.

