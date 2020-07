अरे रे, अवघ्या दहा महिन्याच्या बाळाला कोरोना

दौंड (पुणे) : दौंड शहरात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असून, आज अवघ्या दहा महिन्याच्या बाळाला कोरोना विषाणूची बाधा झाली आहे. शहरात दोन महिला, दोन पुरूष व बाळासह एकूण पाच जणांना बाधा झाली आहे. पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दौंड उप जिल्हा रूग्णालयाकडून ५२ जणांचे घशातील स्त्राव तपासणीसाठी पुणे येथे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी १६ जुलै रोजी आलेल्या अहवालानुसार पंचशील चित्रपटगृह परिसर- शिवाजीनगर येथील चार व भीमनगर येथील एक, असे एकूण ५ जणांना बाधा झाली आहे. बाधितांमध्ये १६ व २५ वर्षीय पुरूष, ४८ व ५१ वर्षीय महिला आणि दहा महिन्याच्या मुलाचा समावेश आहे. दहा महिने वय असलेल्या बाधित मुलाच्या वडिलांना देखील कोरोनाची बाधा झाली असून, आईचा वैद्यकीय अहवाल निगेटिव्ह आला आहे, अशी माहिती उप जिल्हा रूग्णालयाचे अधीक्षक डॅा. संग्राम डांगे यांनी दिली.

येरवडा कारागृहातून पाच कैदी पळाले दौंड तालुक्यात यापूर्वी खुटबाव येथे दोन वर्षाच्या मुलीला १८ जून रोजी कोरोनाची बाधा झाली होती व उपचारानंतर ती बरी देखील झाली. परंतु, आज दौंड शहरात अवघ्या दहा महिन्याच्या बाळाला कोरोना विषाणूने ग्रासल्याने चिंतेत भर पडली आहे. दौंड शहरात १ ते १५ जुलै या कालावधीत तब्बल ५६ जणांना बाधा झाली आहे.



