स्वातंत्र्य लढ्यानंतर प्रथमच कोरोना काळात लोक पुढे येऊन काम करतायेत- भागवत

पुणे- कोरोनाच्या संकटामुळे आपला राष्ट्रीय आत्मविश्वास वाढला आहे. कोरोनानंतर रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण शिक्षण, समुपदेशन ही आपल्या समोर असलेली आव्हाने आहेत. आगामी काळात त्यावर काम करणे आवश्‍यक आहे, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले. पुणे प्लॅटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स (पीपीसीआर) ने कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात शहरात मार्च महिन्यापासून केलेल्या कार्याच्या "कॅटलायझिंग कोलेब्रेशन'चे या अहवालाचे प्रकाशन डॉ. भागवत यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. स्वातंत्र्य लढ्यानंतर प्रथमच कोरोना काळात सर्व लोक पुढे येवून काम करताना दिसत आहे. संपुर्ण समाज समाजाच्याच मदतीसाठी पुढे आल्याचे चीत्र जगात कुठेच दिसले नाही, असे डॉ. भागवत म्हणाले. नृसिंहवाडीत या दत्त दर्शनाला पण अशी घ्या काळजी संकटाचा सामना एकीने व नियोजपूर्वक केला आहे. या अनुभवाचा फायदा देशातील इतर महानगरांना व अन्य सामाजिक प्रश्नांच्या निरकरणासाठी होऊ शकतो. त्यासाठी पीपीसीआर सदैव तत्पर आहे, असे यावेळी पीपीसीआरचे प्रमुख समन्वयक व मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे एमसीसीआयएचे अध्यक्ष सुधीर मेहता म्हणाले. यावेळी ज्येष्ठ उद्योजक डॉ. अभय फिरोदिया, एमसीसीआयचे माजी अध्यक्ष प्रदीप भार्गव, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलचे डॉ. धनंजय केळकर, भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समितीचे अध्यक्ष तुकाराम नाईक, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, अभिनेते गिरीष कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. आरोग्य सेवा व्यावसायिकांसाठी ई-प्रशिक्षण, बेडची उपलब्धतेची ताजी माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्ड आणि त्यासंबंधातील पूर्वानुमानसाठी सॉफ्टवेअरचे विकसन, असे भरीव काम पीपीसीआरने करोनाकाळात केले. पीपीसीआरचे मदतकार्याची आकडेवारी ः

- मास्कचे वितरण ः 3 लाख 11 हजार 750

- फेसशिल्ड्‌स ः 51 हजार 350

- पीपीई किट्‌स ः 49 हजार 375

- ऑक्‍सिमिटर्स ः 2 हजार 800

- रेशन किट्‌स ः 17 हजार 835

- भोजन पाकीटे ः 1 लाख 54 हजार 46

- गरजूंना जेवन ः 12 लाख 45 हजार 837

- हायड्रोक्‍सीक्‍लोरोक्विन (एचसीक्‍यू) टॅब्लेट्‌स वितरण ः 6 लाख

- व्हेंटिलेटर्सची मदत ः 250

- नागरिकांची तपासणी ः 1 लाख 2 हजार 450

- आरोग्य शिबीरे ः 226

- कोविड केअर सेंटर उभारले ः 350 खांटांचे

Web Title: Coronation challenges need to be addressed said Mohan Bhagwat